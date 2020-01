Recenze krytu na iPhone s vlastním designem EasyCase: Pusťte uzdu fantazii

V dnešní recenzi se podíváme na vcelku netradiční kryt na iPhone z dílny EasyCase. Jedná se totiž o kryt, jehož design si můžete velmi jednoduše navrhnout vy sami a de facto se tak díky němu odlišit od vašeho okolí využívajícího sériově vyráběné produkty. Pokud tedy po podobné ochraně svého smartphonu lačníte i vy a stále tápete nad tím, kde jí objednat a jak na to, pokusíme se vám v tom udělat alespoň částečně jasno.

Proces vytvoření krytu

Vytvoření krytu s vlastním designem je na EasyCase otázkou několika desítek vteřin. Jakmile na web dorazíte, stačí si vybrat, o jaký designový typ pouzdra máte zájem, následně zvolit značku svého smartphonu (v době psaní této recenze byly na výběr smartphony od Applu, Samsungu, Huawei, Honoru, Xiaomi, Motoroly by lenovo, Sony a OnePlus), přesný model, a dále pak typ krytu, na který má být váš obrázek natisknutý (na výběr je buď z plastového bílého krytu s lesklými zády nebo měkkého průhledného TPU krytu). Jakmile tak učiníte, zobrazí se před vámi velké množství “šablon” s místy na vaše fotografie. Z těch si vyberete svého favorita, kterého “rozkliknete” a následně do něj fotku uloženou ve vašem počítači nahrajete přes “Personalize” pomocí velmi jednoduchého editoru. Takto vytvořený kryt už stačí jen vložit do košíku a dokončit objednávku.

Fotogalerie easycase editor 1 easycase editor 2 easycase editor 3 easycase editor 4 Vstoupit do galerie

Osobně musím zhodnotit proces vytvoření krytu velmi pozitivně. Je totiž tak jednoduchý, že jej zvládne skutečně každý – tedy rozhodně i ti, kteří jsou graficky či technicky nepolíbení. Za tohle tedy EasyCase zaslouží určitě pochvalu. Pokárat se jej naopak sluší za prakticky nulové informace o technice potisku krytů, která by mě osobně třeba zajímala vcelku dost, a za výše zmíněnou absenci více možností krytů u některých smartphonů. Ten z pružného plastu s lesklým bílým povrchem (více informací o krytu bohužel výrobce neuvádí), který jsme zvolili na náš test, totiž vyhovovat každému rozhodně nemusí a tudíž je možné, že některé potenciální zájemce od koupě odradí.

Osobní zkušenost

Výrobce se na svém webu pyšní kromě vlaječky Evropské unie symbolizující výrobu produktu v některé ze zemí EU i heslem Záruka nejvyšší kvality. Už kvůli tomu jsem tedy byl zvědavý, jak bude výsledné pouzdro vypadat, jelikož o kvalitě mám vzhledem k tomu, že mi rukama prošlo už skutečně velké množství všelijak zpracovaných krytů, poměrně vyhraněnou představu.

Že se nebude jednat lidově řečeno o aušus mi bylo víceméně jasné prakticky hned poté, co se mi do rukou dostala krabička, jenž pouzdro ukrývala. Ta je totiž designově velmi povedená, působí vcelku luxusním dojmem a hlavně na vás “promlouvá”, což je vcelku zajímavé. Na horní straně víka naleznete heslo “You are original and so is your case”, tedy “Jste originál a stejně tak i vaše pouzdro”. Jedná se tedy o slogan, který se k tomuto typu produktu zkrátka hodí. Jakmile odklopíte horní část krabičky a prokoušete se děkovným vzkazem, objeví se před vámi samotné pouzdro zabalené ještě do lehce průhledného papíru s brandingem EasyCase, který drží díky kulaté samolepce s nápisem “I’m here” tvar ruličky, v níž je ukryt kryt.

Kryt mě už na první pohled skutečně potěšil, jelikož design zvolený v editoru mu zcela dokonale svým umístěním odpovídal a to jak umístěním jednotlivých prvků, tak i barevností. Velmi dobře vypadá i natištěná fotografie, která má skutečně hezké barvy (byť je trochu světlejší, což však přisuzuji spíše snaze výrobce sladit snímek s celkovým světlým designem krytu) a je i velmi slušně ostrá. Jasně, při jejím porovnání s fotkou na displeji iPhonu si sice všimnete pár nedokonalostí, kdy obrysy předmětů či psíka nejsou na krytu tak dokonalé jako na displeji, nejedná se však rozhodně o nic, kvůli čemu by byl kryt nepoužitelný. Jedná se totiž skutečně o drobnosti, kterých si všimnete víceméně jen při bližším zkoumání. Na tisku designu mě dále potěšilo, jak precizně je proveden i kolem pro tisk ne zcela přívětivých míst – tedy konkrétně otvorů pro tlačítka hlasitosti a Power Button, popřípadě kolem výřezu fotoaparátu. Ani na těchto místech totiž nenaleznete žádný neduh v podobě jakékoliv nedotaženosti, flíčku či nepřesnosti – tedy alespoň u námi testovaného krytu.

Fotogalerie kryt easycase a iphone kryt EasyCase a Mac kryt easycase a vyrez fotoaparatu kryt EasyCase z boku +2 Fotek kryt easycase zespodu Vstoupit do galerie

Plastová verze krytu působí v ruce poměrně příjemně a hlavně absolutně neklouže. Tento materiál se navíc samozřejmě nikterak nepodepisuje na funkčnosti bezdrátového nabíjení či jiných bezdrátových funkcí, což je jistě fajn. Je však potřeba myslet na to, že plast jako takový je poměrně křehký a pokud vám telefon s tímto krytem upadne na zem, může kryt prasknout a tím se nenávratně poškodit. Někomu by mohlo vadit i to, že má kryt vykrojenou horní a spodní stranu, kvůli čemuž nejsou tyto části telefonu kryty, že jeho hrany nepřesahují nad úroveň displeje či že v případě iPhonu X a XS nad kryt nepatrně vyčnívá fotoaparát. Pokud vám však telefon z rukou nepadá a kryt chcete mít vyloženě jako designový doplněk, potažmo ochranu jen proti škrábancům například při pokládání mobilu na stůl, z praskání si samozřejmě hlavu dělat nemusíte.

Fotogalerie kryt easycase zezadu na telefonu kryt easycase fotoaparat detail kryt easycase na telefonu detail kryt easycase na telefonu Vstoupit do galerie

Resumé

Kryty s vlastním designem z dílny EasyCase jsou tím pravým ořechovým pro ty z vás, které už nebaví klasické tuctové kryty prodávané v obchodech. Jejich zpracování je na skutečně velmi vysoké úrovni, vytváření skrze grafický editor jednoduché a cena necelých 25 euro za kryt pro iPhone příznivá. Když k tomu navíc přičtu dopravu zdarma jak po Česku, tak po Slovensku a jen několikadenní dodací dobu, vychází mi z toho skutečně fajn produkt, kterým sebe či své blízké zaručeně odlišíte od stáda. EasyCase bych se tedy rozhodně nebál doporučit.

Slevový kód

Pokud vás kryt EasyCase zaujal, máme pro vás skvělou zprávu. S výrobcem se nám totiž podařilo domluvit pro každého z vás 20% slevu, kterou lze uplatnit na eshopu EasyCase. Pro její získání stačí do pole pro slevový kód zadat Letem20 a sleva bude odečtena.