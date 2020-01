Jak recyklované tweety celebrit zajistily slávu bazaru s Apple produkty

Bazary s použitou elektronikou – třeba tou značky Apple – nejsou ničím neobvyklým. Ničím neobvyklým není ani takzvaný influencer marketing, tedy zjednodušeně řečeno propagace výrobků či služeb prostřednictvím lidí, známých na sociálních sítích. Jednomu evropskému bazaru s elektronikou se ovšem podařilo propojit influencer marketing (byť ne v pravém slova smyslu, jak se dozvíte z článku) s vlastním podnikáním opravdu neotřelým způsobem.

Fotogalerie Refurbished Tweets Back Market kampan 1 Refurbished Tweets Back Market kampan 2 Refurbished Tweets Back Market kampan 3 Refurbished Tweets Back Market kampan 4 +5 Fotek Refurbished Tweets Back Market kampan 5 Refurbished Tweets Back Market kampan 6 Refurbished Tweets Back Market kampan 7 Refurbished Tweets Back Market kampan 8 Vstoupit do galerie

To, že celebrity často používají nejnovější produkty od Applu, není žádným tajemstvím, stejně jako to, že se o svá přání, poznatky a zkušenosti neváhají podělit na svých sociálních sítích. Provozovatelé bazaru s názvem Back Market se tohoto faktu rozhodli využít při své snaze proniknout na americký trh, aniž by ve skutečnosti do investorů museli investovat obří částky. Provedli totiž analýzu twitterových profilů řady amerických celebrit a vybrali z nich příspěvky, v nichž se dotyční vyjadřují k produktům, které Back Market aktuálně prodává.

Došlo tak k recyklaci twitterových příspěvků stovek celebrit do členů klanu Kardashian až po Donalda Trumpa. Vybraným osobnostem navíc bazar skutečně zaslal produkty, po kterých před lety toužily.

Kampaň s názvem Refurbished Tweets – respektive video, které ji propaguje – se stalo okamžitě virálním. Udělat virální kampaň je jedna věc – bazaru Back Market se ale podařilo touto formou opravdu nalákat zákazníky – podle případové studie obdržel bazar do dvou dnů od spuštění kampaně 26 tisíc objednávek a návštěvnost jeho amerického webu vzrostla doslova o stovky procent. V zemi, která je – jak zaznělo i v propagačním videu – „posedlá novými technologiemi“, je to opravdu velký úspěch. Zařízení z druhé ruky jsou navíc ve videu propagována tak, že v průběhu jeho zhlédnutí i současný uživatel na chvilku zatouží po iPhonu 5 nebo 6S Plus.

Bazaru se tak povedly hned dvě věci – vzbudit zájem o elektroniku z druhé ruky a zároveň propagovat své služby prostřednictvím influencerů, aniž by je musela reálně oslovit a investovat do spolupráce s nimi astronomické částky. Celebrity, které své tweety napsaly, se vlastně ani nemusí cítit nijak zneužité – produkty, na které se těšily, nakonec skutečně dostaly, byť s několikaletým zpožděním.