Jak pořídit za 1000 dolarů 6 bezproblémově funkčních MacBooků

Na webu YouTube najdete bohatou nabídku obsahu, který nějakým způsobem souvisí s firmou Apple a jejími výrobky. Mezi hodně oblíbená patří videa Luka Mianiho, který kromě jiného pomáhá s nákupem Apple produktů uživatelům, kteří by rádi ušetřili. Ve svých videích seznamuje diváky s úskalími nákupu použité elektroniky, ale také ukazuje, jak lze snadno a relativně levně opravit straší zařízení.

Pro účely jednoho ze svých nedávných videí například Miani zakoupil na aukčním serveru eBay celý tucet starých MacBooků Pro za méně než tisícovku dolarů. Miani absolutně netušil, v jakém přesně stavu objednané počítače budou, a čekala ho tedy série náročných, ale také divácky zajímavých kroků, sestávající z testování displejů, životnosti baterie a dalších funkcí. V epizodě, která stihla nasbírat již půl milionu zhlédnutí, Miani nakonec z tuctu nepříliš nadějně vypadajících MacBooků sestavil šestici dokonale funkčních.

Miani se chce podle svých vlastních slov soustředit také na hodnotu starších a použitých zařízení. „Mnoho lidí přeceňuje své potřeby, přitom mohou ve skutečnosti ušetřit hodně peněz,“ uvádí, a dodává, že nákup nového Macu s sebou nese nesporné výhody, jako je třeba podpora a záruka, ale že vše záleží na potřebách uživatele. Při tvorbě svých videí těží Miani ze své zkušenost s vyučováním počítačové gramotnosti, kterému se na střední škole věnoval v rámci odpoledních programů pro znevýhodněné studenty. Umí naučit, být vážný, ale není nudný.

Miani v současné době studuje na washingtonské univerzitě. Jeho youtuberské začátky byly velmi skromné a musel si zpočátku vystačit s představováním počítačů a dalších zařízení, kterými byla vybavena domácnost jeho rodiny ve Filadelfii. Zhlédnutí i odběry začaly narůstat ve chvíli, kdy si záměrně objednal padělané Apple Watch a chtěl ve videu ukázat, zda vůbec za něco stojí. Další zlom přišel s videem, ve kterém Miani pomáhal svému bratrovi najít na eBay náhradu za nefunkční pevný disk. Diváci začali Mianiho žádat o další videa tohoto typu, která na sebe nenechala dlouho čekat. Po úspěchu s hromadným nákupem MacBooků následovalo video s iMacy – Miani zakoupil tři krabice na náhradní díly za tisíc dolarů. Některým iMacům chyběl pevný disk, jiným zase operační systém, některé byly zamčené. Miani většinu z nich úspěšně zprovoznil s využitím levných SSD disků a dalších součástek.

Fotogalerie Miani YouTube 1 Miani YouTube 2 Miani YouTube 3 Miani Youtuber iMacy fb Vstoupit do galerie

Na Mianiho kanále můžeme najít také video, v němž se se svou spolubydlící snaží na eBayi do dvaceti minut najít MacBook Pro za 500 dolarů, nebo jak za tuto částku dokonce pořídit sestavu počítače, smartphonu i tabletu od Applu. V tomto případě se Mianimu opravdu povedlo sehnat MacBook Pro, iPhone 6S a iPad, na kterých navíc bez problémů rozběhl nejnovější verze operačních systémů. „Nemám ponětí, jak to bude pokračovat,“ uvedl Miani v souvislosti se svou budoucností. „YouTube je nestálý, může se stát cokoliv. Můžu vyhořet, mohou mi dojít nápady … bude to zajímavé hledání práce,“ dodal.