25 dolarů a troška šikovnosti, i tak se lze dostat k funkčnímu MacBooku

Lidí, kteří mají na YouTube lehce pod sto tisíc odběratelů, jsou doslova mraky. Jeden z nich, nesoucí přezdívku Psivewri je však pro nás jako fanoušky Applu mnohem zajímavější než ti ostatní. Psivewri si totiž svoje videa založil na hledání starých nebo rozbitých počítačů na eBay, které se následně snaží opravit a dostat do co nejlepšího stavu. Mezi jeho nejlepší úlovky patří iMac 27″ z roku 2011, který našel doslova vyhozený u kontejnerů a také MacBook z Ebay, který koupil za 25 dolarů.

V obou případech stačilo počítač vyčistit, naformátovat přes disk utility a nainstalovat nový systém. V případě iMacu bylo nutné vyměnit také krycí sklo, chránící samotný displej, které bylo na straně poškozené. Je samozřejmě otázkou, zda se vám vyplatí zahraňovat počítač, který je v případě MacBooku dnes již vlastně 12 let starý a v případě iMacu 9 let starý, ovšem je to možná cesta, jak se s trochou šikovnosti dostat alespoň k nějakému Macu, za doslova pár korun. Případně je možné tento postup opakovat několikrát, počítače vždy o něco dráž prodat a vydělat si na svůj vysněný Mac.

Pokud pak odhlédneme od nějaké výhodnosti nebo obchodní stránky věci, jedná se o zajímavý koníček a zábavu na pár hodin v případě každého jednoho kusu. Zajímavé je sledovat video v případě MacBooku už jen kvůli tomu, abyste se podívali, jak neskutečně zaneřáděný může být vnitřní prostor počítače a kam až se dokáže prach dostat. Po letech používání je pak samozřejmě dobré vyměnit také teplovodivou pastu na na procesoru, ze které se stane doslova tvrdá, drolící se hmota. Pokud se tedy nechystáte do renovace, ale jste trošku šikovnější, můžete se alespoň inspirovat v tom, jak si detailně vyčistit svůj starší počítač.