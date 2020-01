Jak Apple pomáhá lidem bez domova lépe vypadat a odrazit se od dna

Všichni jistě chceme dobře vypadat, ne každý má ale možnost pravidelně navštěvovat kvalitního holiče a důkladně pečovat o svůj vzhled. Sezení u holiče je navíc pro řadu lidí také vítanou příležitostí k tomu, aby se podělili o své starosti. Právě tento fenomén zaujal Jaz Limos, sanfranciskou rodačku a manažerku návštěvnického centra v cupertinském Apple Parku, a rozhodla se, že luxus péče o vzhled i možnosti popovídat si dopřeje i těm nejchudším.

Na počátku jejího rozhodnutí stál okamžik, kdy se Limos v roce 2016 podělila o svůj sendvič s bezdomovcem, aby následně zjistila, že se ve skutečnosti jedná o jejího otce, kterého viděla naposledy jako náctiletá. O historku se podělila právě se svým holičem, a společně přemýšleli nad tím, jak by bylo možné ovlivnit život druhých lidí. Limos si záhy uvědomila, že je to právě holičské křeslo, kde se dokáže otevřít, a kde má navíc jedinečnou možnost vidět v zrcadle svou vnější proměnu k lepšímu.

Tyto úvahy vedly nakonec až k založení neziskové organizace Saints of Steels – holičství, poskytující bezplatné proměny lidem bez domova, aby jim usnadnilo následné hledání práce či bydlení. Na budování Saints of Steels ale nebyla Jaz Limos úplně sama – pomohla jí společnost Apple, kde pracuje. V průběhu prvního roku provozu byla organizace Saints of Steels plně podporována ze strany jablečné společnosti, ať už šlo o dobrovolníky, nebo o finanční prostředky. „Když jsme začínali, bylo naše představenstvo primárně složené ze zaměstnanců společnosti Apple, kteří se zkrátka rozhodli, že se na to vrhnou,“ vzpomíná Limos. Za podporu vděčí Saints of Steels také korporátní dárcovské platformě Benevity.

V roce 2019 se dobrovolných charitativních aktivit zúčastnilo 21 tisíc zaměstnanců Applu, a na dobročinné účely bylo věnováno neuvěřitelných 42 milionů dolarů. Ve spojení s dalšími podobnými aktivitami se Applu celkově podařilo přispět na charitativní účely 100 miliony dolarů. Lisa Jackson, viceprezidentka Applu pro životní prostředí a společenské iniciativy, uvedla, že jednou z misí jablečné společnosti je měnit svět k lepšímu, a díky zaměstnancům, jako je Jaz, se jí to daří.