Fandové fotbalu, jásejte! Na iPhony dorazil nový Dream League Soccer 2020

Fanoušci fotbalových her neostrouhají ani na mobilních zařízeních. V App Storu naleznete jak Fifu, tak Pro Evolution Soccer a je třeba říct, že se jedná o dobré fotbalové hry. Z hlediska hratelnosti je zde ale dle mnohých jiný vítěz, a tím je fotbálek Dream League Soccer od studia First Touch Games. Včera vyšla nová verze s označením 2020. Co je tedy nového? Kdo zná tuto hru, bude určitě nadšen. Jedná se stále o stejné Dream League Soccer, které ovšem přichází s některými novinkami. Některé jsou dobré, některé méně zdařilé. Pojďme se na to tedy podívat.

Jako vždy při prvním spuštění hry si pojmenujete svůj tým a zvolíte kapitána, kdy na výběr máte přibližně z devíti známějších hráčů s overallem kolem 80. Následně jste nasazeni do nejnižší ligy a snažíte se probojovat až na vrchol. Hned v úvodu bych upozornil na jednu novinku, kterou opravdu vítám. Kupovat můžete jen takové hráče, které kvalitou odpovídají vaší lize. Nemůže se tedy už stát, že si hráč nakoupí zlaťáky a přivede do svého klubu, hrající poslední ligu, největší superhvězdy světového fotbalu.

Ovládání hry je totožné s předchozími díly. Zarytí hráči tedy bleskové proklikají úvodní tutoriály a pustí se do hry. Na první pohled si můžete všimnou přepracované animace hráčů, které nyní působí dle mého názoru daleko přirozeněji. Vylepšení se dočkalo i grafické zpracování, které klade důraz na hru světla a stínu především na hráčích na hřišti. Nebudu hodnotit, jak se hráči sami sobě podobají. Jelikož mám odehráno přibližně 8 zápasů, mám v kádru pouze Diega Costu, jehož vyobrazení se mi opravdu líbí a těším se, jak budou vypadat i další hráči.

Vylepšení se mírně dočkala i umělá inteligence a výkon brankáře soupeře. Gól nyní nedáte tak snadno. Pokud bych chtěl něco vytknout, je to zahrávání penalt, rohů a standardních situací. Penalty a standardky nyní zahráváte za pomoci malé šipečky umístěné u balónu a musím říct, že skórovat je o poznání těžší a sám jsem ani jednu ze dvou penalt dosud neproměnil. Rohy se rovněž zahrávají poněkud jinak. V těchto situacích je hráči nabídnut klasický „TV pohled“, přičemž roh je opět směřován za pomoci šipky u hráče. Pokud jsem ale nějakou novinku opravdu uvítal, je to možnost rychlého střídání. Hra vám zkrátka sama během nějaké animace v pravém horním rohu nabídne rychlé vystřídání hráče, který má „jazyk na vestě“. Odpadá tak nutnost chodit do menu. Rovněž oceňuji chování hráčů po vstřelených gólech. Dříve mi opravdu lezlo na nervy, jak se hráči po vstřelených brankách i na 9:0 váleli po zemi a oslavovali, jako by vystřelili vítězství v poslední minutě finále Ligy mistrů.

Novinek není málo

Novinek je ale ještě více. Máme zde totiž nové platidlo – krystaly. Těmi můžete vylepšovat tréninkové centrum, reklamní oddělení či třeba zdravotnické služby. Dílčími vylepšeními se budou vaši hráči rychleji uzdravovat, budete mít za zápas více peněz a tak podobně. Na začátku hry dostanete 1500 zlaťáků a 75 krystalů. Zlaťáky dostáváte za zápasy, krystaly za sezónní výzvy a také například v eventech, což je další novinka. Tu jsem ale prozatím nemohl vyzkoušet, neboť mě tam hra kvůli málo odehraným zápasům nepustí. Drobné změny se dočkaly i poháry, konkrétně tedy Global Challenge Cup. Ten je nyní rozdělen do 32 skupin po 4 týmech. Týmů je tedy ve hře minimálně 128. Je ale dost možné, že podobně jako v minulých letech budete moct hrát proti legendám či jakési mistrovství světa. Zajímavé je i nové řešení vylepšování hráčů. Zatímco v minulých letech platilo, že jste mohli konkrétní hráče vylepšovat zlaťáky, dnes se tak děje za pomoci krystalů. Vylepšovat lze i za pomoci trenérů, kteří se dělí na Common, Rare a Legends. Rare a Legends koupíte za krystaly. Každý trenér pak může být dále dělen na techniku, fitness a trenéra gólmanů. Common trenéry, tedy ty, které budete zřejmě nejčastěji používat, pokud nechce do hry vrážet peníze, získáváte rozvázáním smlouvy s hráči. V případě trenérů se vylepší ovšem náhodný hráč.

Zkrátka a dobře, pokud jste fanoušky této hry, zřejmě už máte staženo. Pokud nejste, máte rádi fotbal a jednoduché ovládání, nebojte se zkusit Dream League Soccer 2020.