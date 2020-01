Facebook couvl, reklamy do WhatsApp hned tak nedorazí

Časy, kdy nebyly Faceook, Messenger či Instagram prošpikovány reklamami, jsou už dávno pryč. Právě reklamy jsou totiž Zuckerbergově společnosti schopny generovat nemalé příjmy, které se neodmítají ani za cenu nespokojenosti uživatelů. Tedy alespoň v některých aplikacích. Do WhatsApp totiž reklamy naštěstí hned tak nedorazí, přestože měl jejich nasazení Facebook v dohledné době v plánu.

Podle zdrojů magazínu The Wall Street Journal (WSJ) se Facebook rozhodl své plány na prodej reklam pro WhatsApp alespoň pro blízkou budoucnost zcela odpískat. Tým, který na tomto projektu pracoval, byl rozpuštěn a kód v aplikaci, který měl umožnit snadné nasazení, byl dokonce z WhatsApp odstraněn. S brzkým nasazením reklam do tohoto komunikátoru tedy naštěstí nemusíme počítat. Výhledově by sice Facebook do WhatsApp reklamu přeci jen dostal, neměla by však být nikterak agresivní a i tento záměr je dle zdrojů WSJ nyní mražen. K jeho realizaci tak může řádově dojít klidně v řádu let.

Byla to právě myšlenka implementace reklam, která donutila zakladatele WhatsAppu Jana Kouma a Briana Actona po prodeji svého komunikátoru Facebooku z firmy odejít. S touto vizí se totiž ani jeden z nich neztotožňoval a raději za svou službu vybírali poplatek, který byl však zrušen již před mnoha lety – konkrétně po získání WhatsAppu Facebookem. Právě tito dva mají tak nyní též důvod k oslavám. Jejich obavy se totiž nenaplní.