7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (17. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením apliakce Bass House Dance Music Course si zpřístupníte kvalitní videotutoriál, který vás provede tvorbou taneční muziky žánru House. Jestliže se jedná o váš oblíbený hudební styl a rádi byste se něčemu novému přiučili, rozhodně byste měli využít dnešní akce a aplikaci si pořídit.

Původní cena: 349 Kč (179 Kč)

Jak již samotný název tohoto programu napovídá, aplikace Wifi Signal Strength Explorer slouží pro detailní monitorování a analýzu vašeho bezdrátového připojení. O stavu vašeho WiFi připojení budete informování přímo z horního menu baru, kde bude daná hodnota zobrazena skrze procenta.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Jestliže chcete být vždy v obraze a vědět o všem, co se aktuálně ve světě děje, rozhodně by vám neměla chybět aplikace News Headlines: App for Google. Tato aplikace vás totiž bude informovat o nových článcích, které se objevují skrze platformu Google News, a vám tak už nic neuteče. Přistupovat k takovýmto článkům můžete skrze horní menu bar či oznamovací centrum.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

S pomocí aplikace Clipsy: Copy Clipboard Manager si můžete udržet perfektní přehled nad tím, co vše jste si za dobu používání uložili do schránky. Appka je schopna si zapamatovat až 9 999 záznamů, což může vést i k celkovému zvýšení produktivity. Díky tomu se totiž nebudete muset například vracet o pár kroků zpět, ale jednoduše si požadovaný záznam vytáhnete z aplikace.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Aplikace PRO Disk Cleaner ocení především uživatelé, které častokrát trápí málo místa na disku. Většinu prostoru vám může zabírat různý balast, který pro správný chod systému ani nepotřebujete. Přesně tohle dokáže vyhledat tato aplikace a případně i spolehlivě odstranit.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Ve hře Kerbal Space Program bude váš úkol prostý. Povedete vesmírný program, avšak to skrze mimozemskou rasu, která si nechává říkat Kerbalové. V rámci vašeho programu budete objevovat nová vesmírná tělesa a planety, stavět vesmírné základny a neustále rozšiřovat dosah vašeho působení.

Původní cena: 39,99 € (9,99 €)

Stává se vám někdy, že si zkrátka nedokážete udržet pořádek ani na vašem jablečném počítači a někdy se vám ve složkách nahromadí všelijaké soubory? Pokud se potřebujete probrat skrze tento chaos, dost vám to dokáže usnadnit aplikace Folder Tidy. Tato aplikace totiž dokáže roztřídit jednotlivé soubory ve složce do několika podsložek, a to za pomocí pouhého kliknutí.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)