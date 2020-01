Vývojář přišel na jednoduchý způsob, jak výrazně prodloužit výdrž MacBooků

Před pár dny se podařily vývojářům z kódu bety nové verze macOS Catalina vydolovat velmi zajímavé informace o chystané softwarové novince s názvem Pro Mode, která by měla dočasně zvyšovat rychlost MacBooků na úkor jejich spotřeby a hluku z ventilátorů. Prakticky okamžitě po zveřejnění tohoto objevu začali jablíčkáři spekulovat nad tím, zda bychom se nemohli dočkat i modu s opačnou funkcí – tedy zaměřeného na co největší úsporu energie, jak tomu je nyní třeba u iPhonů. Jeho vytvoření by přitom nebylo alepsoň podle vývojáře Marca Armenta ničím složitým, ba naopak.

Marco se v souvislosti se spekulacemi ohledně úsporného modu pochlubil vlastním úsporným řešením u svého MacBooku. To je založeno na neuvěřitelně jednoduché věci – konkrétně deaktivace Turbo Boostu procesoru Intel, kterou již nyní umožňují různé aplikace třetích stran. Právě Turbo Boost totiž spotřebovává skutečně velké množství energie a to i kvůli tomu, že při jeho aktivaci roste teplota procesoru a tedy je jej nutné i intenzivněji chladit. Jakmile je však vypnut, v případě 16” MacBooku Pro se údajně výdrž baterie zlepší o 30 až 50 %, což není rozhodně málo.

Fotogalerie Macbook batoh nahled MacBook 12" off-white v batohu gucci Macbok fotka nahled Psaní na Macbooku Macbook psat nahled Macbook nalepky nahled Macbook 12" nálepka +10 Fotek Macbook 12 space gray nahled Apple Macbook 12" Apple Macbook 12 nahled Apple MacBook 12" Sapce Gray 2018 Macbook nabijecka nahled Apple MacBook 12" a nabíječka Macbook space gray nahled MacBook 12" space Gray off-white nálepka Macbook zada nahled MacBook 12" na klíně Macbook rose gold nahled Macbook 12" rose gold záda Psani na macbooku nahled Macbook 12" psaní Macbook nahled Psaní na Macbook 12" Macbook 12 nahled Počítač Apple MacBook 12" Vstoupit do galerie

Turbo Boost umožňuje jádrům v procesoru fungovat rychleji, než je jejich základní frekvence – samozřejmě tedy za předpokladu, že je to možné vzhledem k teplotě, aktuální spotřebě a dalším věcem. Tato technologie neběží stále, nýbrž je aktivována až v případě, kdy si ji počítač vyžádá kvůli nutnosti zvýšení výkonu pro určité operace. Pokud se tedy Turbo Boost deaktivuje, k “boostnutí” výkonu nedojde a procesor se tedy dostane jen na maximum, které zvládá bez něj. Právě to s sebou přináší úsporu energie, která by byla jinak spotřebovaná jak procesorem, tak i ventilátorem pro chlazení procesoru. Zjednodušeně tedy lze říci, že úsporný režim založený na vypnutí Turbo Boostu by “přiškrtil” maximální výkon za účelem prodloužení výdrže celku.

Toto řešení by bylo možné nasadit velmi pravděpodobně jen u Maců, které mají dostatečně rychlý procesor i bez Turbo Boostu, což je právě případ MacBooku výše zmíněného vývojáře. Ten tvrdí, že i po deaktivaci Turbo Boostu je jeho stroj velmi rychlý a nemá problém dokonce ani s prací v Xcode. Stroje s méně výkonnými procesory by se však mohly stát aktivací podobné věci nepoužitelné či minimálně použitelné jen na naprosto elementární úkony. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple nad podobným vylepšením zamyslí a v budoucnu jej na své MacBooky implementuje. Vychytávka by to totiž byla bezesporu příjemná.