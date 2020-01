Smrt Lightningu na iPhonech nastane zřejmě již příští rok

Lightning port je tu s námi již více než sedm let. Svou premiéru si totiž odbyl už v září roku 2012 coby jedna z největších novinek iPhonů 5. Podle zdrojů analytiků z Barclays však mu již na iPhonech zvoní umíráček. Apple se s ním totiž chce po dlouhých devíti letech rozloučit – tedy alespoň u telefonů.

Zatímco letošní rok ještě iPhony s Lightning porty na spodní straně přinese, v příštím roce se podle Barclays dočkáme minimálně jednoho iPhonu, který již tento legendární port nenabídne. V tuto chvíli není zcela jasné, zda na jeho místo “usedne” USB-C či zda se Apple rozhodne pro zcela bezportový smartphone, avšak vzhledem k tomu, že již dlouhé roky hlásá, že budoucnost je dle něj bezdrátová, se obecně očekává spíš druhá varianta.

Vytvoření iPhonu bez portů by přineslo celou řadu výhod. Tou největší by bylo bezesporu výrazné zvýšení voděodolnosti, kterou by nejeden jablíčkář jistě ocenil. Odstranění portu by však Apple donutilo i k přibalování bezdrátových nabíječek a zřejmě i sluchátek do balení svých iPhonů, díky čemuž by tak bylo možné velmi slušně ušetřit. Na druhou stranu nelze opomíjet nevýhody jako nutnost bezdrátové synchronizace za každé situace, která by nemusela sedět každému. Vcelku diskutabilní je i otázka servisu, jelikož diagnostika zařízení je nyní zpravidla prováděna skrze kabel a již nyní se ozývají hlasy, že ten bezdrátová synchronizace nahradí jen stěží.

Pokud se tedy Apple pro zcela bezportový smartphone rozhodne, má před sebou překonání celé řady zajímavých výzev. Jestliže se však podaří všechny vyřešit skutečně kvalitně, mohl by být iPhone pro rok 2021 jedním z nejrevolučnějších telefonů posledních let. Zbavování se portů totiž alespoň dle dostupných informací pro většinu předních výrobců smartphonů na pořadu dne není.