Nejodolnější obaly na iPhone, díky kterým váš telefon přežije téměř vše

Venku mrzne až praští a na silnicích i chodnících se dá sotva udržet kvůli náledí. Vy se navíc chystáte vyrazit na lyže nebo snb a svůj iPhone chcete mít samozřejmě při tom? Pak nezbývá než se modlit, abyste při nějakém tom pádu telefon nerozbili anebo tomu předcházet pomocí speciálních odolných obalů. Na ty nejlepší, které je možné koupit se podíváme na následujících řádcích. Jedná se o obaly, jejichž největší prioritou je spolehlivě ochránit váš telefon, ať už vás potká skutečně cokoli. Odolné obaly na iPhone jsou základ toho, aby telefon přežil vše, co se mu může obzvlášť v zimním období stát při nějakém tom pádu. Kromě obalů pak doporučujeme v každém případě volit také kvalitní tvrzené sklo, které dokáže ochránit displej.

UAG Monarch Series

Když se mě někdo zeptá na odolný obal na iPhone, automaticky mi v hlavě vyskočí zkratka UAG, která označuje společnost s názvem Urban Armor Gear. Jak již název napovídá, všechny obaly, které UAG vyrábí patří mezi to nejodolnější, co na trhu najdeme. Špičkou ledovce jsou však obaly s označením Monarch Series, které spolehlivě ochrání váš telefon v podstatě při čemkoli, co vás napadne. Výrobce nabízí na tyto obaly 10 let záruku a chlubí se odolností, kterou musí splňovat materiály určené pro ochranu vojenského vybavení. Hlavní výhodou obalu je jeho složení z pěti vrstev, které díky vzájemné kombinaci pomáhají udržet telefon dokonale chráněný.

V případě nárazu totiž dojde k pohlcení a zároveň rozptýlení nárazu do co největší části obalu, díky čemuž se minimalizují následky nárazu. Nejdůležitější částí obalu je vnitřní hmota pohlcující nárazy a kovové tělo, které celý obal zpěvňuje. Díky své konstrukci navíc mohlo UAG použít skutečný kov bez toho, aniž by došlo k narušení signálu z telefonu. Na bezdrátové nabíjení to sice není, ale jedná se o obal, který použijete v momentě, kdy vyrazíte na downhillové kolo nebo někam na sjezdovku. Obal samozřejmě přečuhuje přes displej telefonu a tak chrání displej před prasknutím v případě, kdy telefon padne na zem displejem k zemi. Pokud to tedy s ochranou svého telefonu myslíte skutečně vážně, je UAG Monarch skutečně kvalitním řešením.

Temdan waterproof case

Společnost Temdan zaujme zejména svojí cenou, její odolný a zároveň voděodolný obal totiž pořídíte za cenu pouhých 17€, což je téměř čtyřikrát méně než v případě UAG. Obal sice není kovový, ale i tak dokáže ochránit telefon poměrně spolehlivě a chlubí se tím, že překonal armádní standard 810G-516, který znamená, že i po 1000 pádech z výšky 2 metrů, vydržel telefon bez jakéhokoli poškození. I když jsou iPhony již pár let voděodolné, Apple stále upozorňuje na svých stránkách na fakt, že při poškození vodou nemusí být uznána záruka. Voděodolný obal se tak hodí v případě, kdy se chcete s telefonem potápět nebo jej mít položený ve sněhu. Samozřejmě stejně jako proti vodě chrání také proti nečistotám a prachu. Obal navíc díky absenci kovu umožňuje bezdrátové nabíjení a rovněž nedochází k žádnému narušení signálu. Velkou výhodou pro sportovce je pak váha pouhých 69 gramů, díky čemuž vám nezatěžká kapsu. Obal se skládá ze dvou částí, která na sebe navzájem nacvaknete a dojde tak k ochraně každého milimetru vašeho telefonu.

Pitaka MagEZ Case Pro

Společnost Pitaka dělá skutečně krásné obaly, které svůj design zakládají na designu samotného materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Jedná se o materiál s názvem Aramid, což je žáruvzdorný syntetický materiál, vyvinutý v roce 1961 americkou vědkyní. Používá se do dnes v rámci leteckého a vojenského průmyslu, kde je využíván jako náhrada škodlivého azbestu, a to díky svým vlastnostem. Armáda jej používá na výrobu neprůstřelných vest. Materiál je extrémně odolný a přitom lehký. Aramid tvoří základ všech obalů společnosti Pitaka, ovšem v případě MagEZ Case Pro k němu Pitaka přidává také další vrstvy, díky čemuž vznikl obal, jenž váš telefon ochrání skutečně před čímkoli, co si jen dovedete představit. Obal se skládá ze tří vrstev aramidových vláken stejné kvality, jaká se používá na vojneské účely. Kromě toho je také vybaven vnitřní pěnovou vrstvou pro tlumení nárazů a vnitřní vrstvou z mikrovlákna, které zajišťuje ochranu telefonu před poškrábáním. To vše navíc Pitaka dokázala vložit do obalu tenkého pouhých 2,5mm. Samotný obal má navíc inteligentně tvořené okraje s místy, kde obal zcela nedoléhá k telefonu, aby bylo možné absorbovat náraz bez nutnosti jej přenést na choulostivé části telefonu. V rozích tak Pitaka nabízí technologii, kterou označuje za AirBagy. Jedná se o místa, která tlumí dopad bez toho, aniž by se náraz vůbec přenesl na choulostivou část telefonu v jeho rozích. Pokud milujete minimalismus, a přesto chcete maximální ochranu, pak je Pitaka skvělou volbou.

Spigen iPhone 11 Pro Case Gauntlet

Zatím co u ostatních obalů je řeč vždy pouze o samotném obalu, v případě společnosti Spigen se budeme bavit o kombinaci obalu a ochrany fotoaparátu, respektive čoček. Spigen totiž kromě obalů nabízí také takzvaný Full Cover Camera Lens Screen Protector, díky kterému můžete ochránit čočky svého iPhone. Jedná se o jednoduchý kryt, který chrání samotné čočky před poškrábáním a zároveň minimalizuje vystoupnutí čoček oproti tělu samotného telefonu. Toto řešení je navíc kompatibilní s obaly výrobce a tak jej můžete doplnit například obalem iPhone 11 Pro Case Gauntlet. Tento obal vsází na nejnovější generaci pěny, která pohlcuje nárazy a její ideální rozmístění v rámci obalu. Pěna společně s pevnou konstrukcí obalu se postará o absorbci nárazů a v rizikových partiích jako jsou rohy telefonu je navíc obal speciálně vyztužen.

CANSHN Protective Heavy Duty Case

Pokud se nechcete ani v případě, kdy se chystáte na extrémní sporty vzdát pohledu na design svého telefonu, pak je právě pro vás určeno řešení od společnosti Canshn. Obal nabízí technologii s označením AirBag v rozích, tak aby došlo k rozptýlení nárazu do méně choulostivých částí telefonu. Samozřejmostí je pak možnost telefon v obalu bezdrátově nabíjet. Vylepšení se pak dočkáte i po stránce zvuku a mikrofonu, kdy obal spodní reproduktor a mikrofon směřuje přímo proti vám a při hovoru tak protistrana uslyší kvalitnější zvuk.