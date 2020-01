Jste vášnivý kytarista a zároveň fanoušek Applu? Kupte si tuto unikátní kytaru z iPhonů

Říká se, že Rusko není země, ale životní styl. Mnozí tamní obyvatelé by s vámi srdečně souhlasili a s velkou pravděpodobností by vám tuto skutečnost ještě rádi opětovně dokázat. Zářným příkladem může být i ruská skupina modderů, která si dala za cíl předvést něco opravdu šíleného a vytasit se s něčím, co svět, zejména tedy západní hemisféra, ještě neviděl – konkrétně iKytarou.

Po světě chodí mnoho fanoušků Applu, z nichž někteří jsou více oddaní a zapálení než jiní. O ruské skupině modderů by se však dalo s jistotou tvrdit, že se jejich obsese pohybuje na hraně šílenství. Tito tvůrci si totiž vyrobili kytaru ze 106 iPhonů a jednoho iPodu Touch. To by se ještě dalo relativně pochopit, vyřazených telefonů je konec konců spoustu a vyrobit si kytaru na okrasu není nic neobvyklého. Zárážející skutečností ale je, že nástroj dokonale funguje a dá se využít ke každodennímu hraní. Momentálně se tento netradiční kus nachází v moskevském obchodě Copper Guitars, zaměřeném na prodej hudebních nástrojů, kde se prodává za adekvátních 6 tisíc dolarů, tedy asi 138 tisíc korun. Jako krk kytary je totiž využita část legendárního Fender Telecaster z roku 1999, což je sám o sobě velice kvalitní kus.

Jedním z tvůrců pozoruhodné kytary je i Artem Mayer, který v Copper Guitars pracuje. Na výroby použil tolik iPhonů, že nástroj váží něco přes 3 a půl kila, včetně mahagonového krku, který ladí se zbytkem nástroje. Proces tvorby byl poměrně jednoduchý – stačilo rozložit telefony, rozvrhnout si velikost kytary a podle toho precizně vyříznout přesný tvar. Jediná nevýhoda tkví v tom, že se dovnitř kytary mohou dostat různé nečistoty a smítka prachu, jelikož jsou v některých částech vidět mezery. S tím však holt musí vlastník takto unikátního zařízení, které se mělo mimochodem dražit za milion dolarů, počítat. Pokud tedy máte zájem, tento pozoruhodný kousek může být váš.