7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (16. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud vám nevyhovuje prohlížení fotografií nebo třeba GIFů skrze nativní program Náhled, možná by vám mohla přijít vhod aplikace Tovi – Total Image Viewer. Při prohlížení více snímků najednou mezi nimi můžete přeskakovat pomocí šipek a animované obrázky ve formátu GIF se budou přehrávat automaticky.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud rádi fotíte snímky s aktivním režimem HDR a hledáte nějakou spolehlivou či profesionální aplikaci, která by vám umožnila tyto fotografie upravovat, rozhodně byste se měli podívat na program Aurora HDR 2019. Tento nástroj slouží pro detailní úpravu, kterou zvládá vskutku skvěle.

Původní cena: 1 990 Kč (1 790 Kč)

Používáte pro úpravu vašich fotografií populární aplikaci Pixelmator a rádi byste si ji o pár vychytávek rozšířili? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli promeškat dnešní akci na appku Suite for Pixelmator. Ta totiž nabídne více než 600 nových štětců, 600 různých tvarů, 550 přechodů a 100 stylů.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Ve hře Unheard si doslova nasadíte sluchátka na hlavu a vrátíte se v čase do minulosti, čímž budete řešit nelehkou kriminální záhadu. Ve svých myšlenkách se budete vracet na místa činu a postupně tak dopadnete jednoho viníka po druhém, čímž v závěru tajemný případ uzavřete.

Původní cena: 5,69 € (3,41 €)

Hra The Gardens Between je především o správném logickém uvažování a ukazuje nám, jak je v životě důležité přátelství. Jednou z herních mechanik je, že dokonce budete schopni manipulovat se samotným časem, díky čemuž budete zmiňované hádanky a hlavolamy řešit.

Původní cena: 16,66 € (3,33 €)

Pokud se věnujete psaním scénářů či různých příběhů, rozhodně oceníte aplikaci jako Character Folio. V té si totiž můžete vést perfektní přehled na postavami, které vystupují ve vašich dílech, a to dokonce do těch nejpodrobnějších detailů. Mezi těmi totiž nechybí například krevní skupina a spousta dalších menších záležitostí, které stojí za to znát.

Původní cena: 349 Kč (249 Kč)

Stažením aplikace Photo Effects Pro získáte perfektní nástroj na úpravu vašich fotografií, který může dodat vašim snímkům zcela nový šmrnc. Appka totiž nabízí více než 270 speciálních přednastavených efektů, které mohou značně zlepšit fotografie. Výsledné soubory navíc můžete exportovat v několika formátech a případně je hned sdílet.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)