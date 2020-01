Na iPhony se v březnu podívá taktická hra Teamfight Tactics

Na iOS je strategických her přehršel a drtivá většina z nich staví své herní mechaniky na známých, prověřených konceptech, na které jsou hráči zvyklí. Naštěstí se vývojáři nebojí experimentovat, a tak na jablečný systém brzy zavítá taktická hříčka Teamfight Tactics z dílny Riot Games. Ač má tento gigant plné ruce práce s udržováním obrovského kolosu jakým je oblíbená MOBA hra League of Legends, nezapomněl ani na mobilní hráče a snaží se zapůsobit zejména na fanoušky strategických her.

Herní společnost Riot Games rozhodně nelení, minulý rok totiž oznámila rovnou tři hry, které si to zamíří na mobilní zařízení. Kromě mobilní verze League of Legends, jež ponese podtitul Wild Rift, se dočkáme i karetní hříčky Legends of Runeterra a taktického autochess titulu Teamfight Tactics. Ten je již nějakou dobu dostupný na PC, kde si hráči počin pochvalují. Recenzenti nešetří chválou a bylo jen otázkou času, než se hra podívá i mimo obrazovky stolních PC. Co se herních mechanik týče, nebudou se příliš lišit od počítačové alternativy a opět nabídnou tahové souboje, plánování několik kroků dopředu a propracovanou grafickou stránku i ikonické herní prostředí. Pochopitelně nebude chybět cross-play a další užitečné funkce.

Teamfight Tactics zatím vypadá na pořádně kvalitní titul, který zabaví na desítky hodin a alespoň zčásti nahradí Dotu Underlords, která funguje na podobném principu. Díky cross-playi si navíc zahrajete i s několika miliony dalšími hráči, kteří hru vlastní na PC, a hraní s přáteli tedy nebude nejmenší problém. Jediná nevýhoda tkví v tom, že si na hru ještě nějakou dobu počkáme, oficiální vydání totiž připadlo na polovinu března. Naštěstí budou podle dostupných informací brzy spuštěny také předběžné registrace, za něž dostanete nejrůznější bonusy do hry a drobné odměny. Uvidíme, zda nakonec hra zaujme i mobilní hráče. Pokud však milujete taktické souboje, doporučujeme aktivně sledovat dění.