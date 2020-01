Jak prodloužit výdrž baterie smartphonu

Všem je jasné, že iPhone zkrátka vyžaduje častější nabíjení než třeba stará dobrá Nokia 3310 z roku 2000. To ale neznamená, že nám nezáleží na tom, aby nám telefon vydržel v provozu co možná nejdéle. V dnešní článku se blíže podíváme na nastavení a opatření, díky kterým prodloužíte životnost baterie svého iPhonu.

Jakýmsi univerzálním lékem na vše, počínaje špatnou výdrží baterie a konče bezpečnostními chybami, je bezesporu pravidelná aktualizace operačního systému. V každé nové verzi operačního systému iOS totiž Apple uživatelům přináší značná vylepšení včetně řešení pro úsporu životnosti baterie, proto se tento krok nevyplácí zanedbávat.

Pozor na extrémní teploty

V letních i zimních měsících jsou na našem webu evergreenem články, které popisují, jak se o svá jablečná zařízení mají uživatelé starat v extrémních teplotách. Rady, že si máte iPhone schovat do takového či makového obalu, možná mohou působit směšně, pravdou ale je, že extrémní teploty opravdu nemají příznivý vliv na výdrž baterie. Ne nadarmo Apple u všech svých zařízení uvádí také optimální provozní teploty, k jejichž překročení by nemělo docházet. U iPhonu, iPadu a iPodu se komfortní zóna pro zařízení, které je aktuálně v provozu, pohybuje mezi 0°C a 35°C.

Optimalizace nastavení jasu displeje

Pro prodloužení baterie vašeho iPhonu můžete provést jisté kroky také v nastavení vašeho telefonu. Jedním z nich je snížení jasu displeje. Někteří uživatelé mají jas displeje svého iPhonu nastavený na maximum, a k jeho snížení v Ovládacím centru se dočasně a nárazově uchylují ve chvílích, kdy potřebují zpomalit vybíjení baterie. Na svém iPhonu ale můžete nastavit také automatický jas. Stačí spustit Nastavení -> Zpřístupnění -> Displej a velikost textu, kde zcela dole aktivujete možnost “Automatický jas”. Maximální úspory energie pak docílíte samozřejmě tím, že jas ručně snížíte na minimální úroveň.

Úsporný režim baterie

Úsporný režim baterie nejspíš nikomu z našich čtenářů není třeba připomínat a všichni tuto funkci jistě důvěrně znají, pro pořádek ji ale v našem článku také zmíníme. Úsporný režim baterie přestavuje snadnou cestu k prodloužení výdrže vašeho iPhonu ve chvíli, kdy se procento nabití jeho baterie významně sníží. Pokud máte tento režim na svém iPhonu aktivovaný, dostanete upozornění ve chvíli, kdy nabití baterie klesne pod 20 %, a jediným klepnutím tak můžete režim nízké spotřeby snadno aktivovat. Zapnout ho ale můžete kdykoliv i v Ovládacím centru, případně v Nastavení -> Baterie. Daní za jeho aktivací je však dočasné omezení aktivity na pozadí jako například stahování souborů a pošty. Tyto úkony tak budete muset provádět ručně.

Aktualizace na pozadí

Pro zlepšení výdrže baterie vašeho iPhonu můžete také deaktivovat funkci, která aplikacím na vašem smartphonu umožňuje obnovování obsahu aplikací na pozadí. Obnovování může také mít zčásti vliv na rychlost a míru spotřeby vaší baterie, takže pokud chcete výdrž vašeho iPhonu o něco prodloužit, můžete tuto aktivitu vypnout. Stačí spustit Nastavení -> Obecné -> Aktualizace na pozadí. Po klepnutí na tuto položku pak můžete dále zvolit, zda k aktualizacím aplikací na pozadí bude docházet při připojení na Wi-Fi, Wi-Fi i mobilní data, nebo zda aktualizace nebudou probíhat vůbec. Pří úplné deaktivaci je nicméně nutné počítat s tím, že pro získání aktuálních dat bude nutné aplikace spustit ručně.

Polohové služby, notifikace a další drobnosti

V rámci optimalizace životnosti baterie vašeho iPhonu můžete také vypnout polohové služby, které mají na spotřebu do jisté míry vliv. Tento krok můžete provést v Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby, kde můžete polohové služby buďto vypnout úplně, nebo jejich nastavení přizpůsobit u každé aplikace zvlášť. V Nastavení ještě zůstaneme – tentokrát si zde pohrajeme s notifikacemi, které také mohou – byť nepatrně – ovlivnit životnost baterie vašeho iPhonu. Nastavení notifikací nabízí spoustu možností, přizpůsobit si je můžete v Nastavení -> Oznámení, kde můžete u každé jednotlivé aplikace zvolit, jakým způsobem (a zda vůbec) chcete dostávat notifikace.

Mezi detaily, které mohou ovlivnit životnost baterie vašeho iPhonu, patří také nejrůznější efekty a animace. Ty můžete vypnout v Nastavení -> Zpřístupnění -> Pohyb, kde deaktivujete položky “Omezit pohyb” a “Přehrávat efekty zpráv”. Pokud změníte tapetu z dynamické na statickou, může to výdrž vašeho iPhonu taktéž nepatrně ovlivnit – stačí jít do Nastavení -> Tapeta -> Vybrat novou tapetu a zvolit statický obrázek. U iPhonů s OLED displeji pak doporučujeme pro maximální úsporu baterie nastavit Dark Mode a používat 100% černou tapetu. Tyto displeje totiž zobrazují černou deaktivací pixelů na displeji, čímž energii šetří. Detailněji jsme se této problematice věnovali v tomto článku. Poslední možností je pak deaktivace funkce “Hey, Siri”. Siri totiž ve výchozím nastavení pracuje na pozadí neustále – zjednodušeně by se dalo říci, že vyčkává, až ji uživatel osloví. Funkci “Hey, Siri” vypnete v Nastavení -> Obecné -> Siri a hledání, kde deaktivujete položku “Čekat na vyslovení ‚Hey, Siri’”.