Jak se starat o smartphone v mrazu

Prosinec je sice již téměř u konce, první ostřejší mrazíky prověřující jak nás, tak i naše smartphony, však přichází teprve nyní. Apple na svých stránkách věnovaných bateriím iPhonů uvádí, že jsou schopné spolehlivě pracovat do 0 stupňů Celsia – pokud teplota okolí padne níže, tak už se jedná o nevhodné operativní rozmezí teploty a zařízení byste měli přestat používat – přiznejme si ale, kdo z nás tohle dodržuje. Pojďme se tedy společně podívat na pět tipů, jak se starat o iPhone v mrazu.

Všechno se točí okolo baterie

Většinou to není ani tak samotný hardware iPhonu, který by trpěl, ale právě baterie. Apple na svých stránkách uvádí, že nejlepší teplotní rozmezí pro práci s iPhonem je mezi 0 – 35 stupni Celsia. Pokud se baterie zařízení bude pohybovat mimo tento interval, můžete se setkat s problémy. Pro co největší ochranu baterie byste měli iPhone kompletně vypnout, pokud jej vypínat nechcete, tak se přesuňte o odstavec níže, kde najdete další tip.

Kapsa či batoh jako kamarád

Stejně tak, jako se v zimním období více oblíkáte vy, tak byste měli také „obléci“ váš iPhone. Pokud je to možné, přidejte mu nějakou izolační vrstvu navíc – například v podobě tlustějšího obalu. Pro ještě větší zabezpečení můžete iPhone vložit do vnitřní kapsy bundy, kde bude v relativním teple pocházejícího z vašeho těla. Samozřejmě připadá v úvahu klidně také umístění do klasické stehenní kapsy, anebo dovnitř batohu. Čím více vrstev „oblečení“ iPhonu dáte, tím déle jej udržíte v provozní teplotě.

V autě je také zima!

iPhone byste neměli v autě nechávat jak v horkých letních teplotách, tak samozřejmě také v zimě. Je to podobné, jako s domácím mazlíčkem – toho byste také v autě při úmorných vedrech či mrazech jednoduše nenechali. Mnohým lidem to nedochází, ale teplota v autě se může taktéž během několika hodin stání venku dostat na bod mrazu, a také pod něj. Pokud byste iPhone v autě omylem nechali, tak je dosti pravděpodobné, že nebude reagovat – rozhodně se jej ale nepokoušejte ihned zapínat a zároveň jej ihned nepřipojujte k nabíječce. Počkejte, dokud se iPhone doma aklimatizuje, a až poté se jej pokuste zapnout, popřípadě nabít.

Kondenzace si s elektronikou nerozumí

V jistých případech může při rychlém přenosu iPhonu z minusových teplot do těch plusových dojít ke zkratu – na vině je v tomto případě kondenzace vodních par. Abyste zkratu předešli, tak byste venku měli váš iPhone přestat používat alespoň 20 minut před plánovaným návratem domů. Doma ještě počkejte dalších několik minut, dokud nedojde k úplné aklimatizaci. Užitečným trikem je v tomto případě vložení iPhonu do mikrotenového sáčku a jeho neprodyšné uzavření – voda se totiž vysráží na stěny sáčku a nikoliv uvnitř vašeho iPhonu.

Většinou o nic nejde

Pokud váš iPhone náhodou v zimním počasí selže, tak se většinou není čeho obávat. Vypnul se pouze kvůli tomu, aby se ochránil před případným zničením určitého komponentu. Takový iPhone jednoduše vložte do tašky nebo do kapsy a po příchodu domů jej nechte chvíli aklimatizovat. Poté jej zapojte do nabíječky a během několika málo minut by se měl iPhone z hlubokého spánku opět probrat.