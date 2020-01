Oprašte pokebally v iPhonech, Pokémon GO zažívá dosud nejlepší období

Pamatujete si ještě na onu hru, která se v roce 2016 přiřítila na mobilní zařízení znenadání jako hurikán a vylákala miliony vášnivých hráčů z pohodlí jejich domovů? Možná by se, alespoň soudě dle ticha, které tento fenomén obklopuje, mohlo zdát, že se na sbírání pokémonů již dávno zapomnělo, ale není tomu tak. Vlastně se tento počin od herní společnosti Niantic těší čím dál větší oblibě a zažívá nejlepší období od roku 2016, kdy hra dorazila na naše obrazovky.

Pokud jste v roce 2016 vlastnili smartphone a nežili jste v jeskyni, jistě vás neminula mánie okolo Pokémon GO, hry, která umožňovala sbírat pokémony a stavěla na interakci s reálnými hráči. Tehdy se jednalo o hru s nejpokročilejší rozšířenou realitou a v mnoha ohledech stále drží prvenství. Po čase se však stáhla z titulních stran novin i herních magazínů a většina lidí měla za to, že tento fenomén již pominul. Stal se však pravý opak – hra za loňský rok vydělala rekordních 894 milionů dolarů, tedy nejvíce za celou svou existenci. Dohromady si již vývojáři vydělali přes 3.1 miliardy, což vzhledem k době vydání rozhodně není nízká částka. Ještě lépe je na tom ale hráčská základna, která se za rok 2019 rozrostla o dalších 55 milionů lidí, z nichž 10 milionů pocházelo ze Spojených států.

Podle analytiků, zejména tedy Craiga Chappla ze společnosti Sensor Tower, se dá úspěch přisuzovat především průběžnému vývoji a dodatečnému obsahu, kterým Niantic hru zásoboval. Mezi hlavní lákadla patřila dvojice známých záporáků, Team Rocket, a stejně tak zlepšování využití rozšířené reality. Konec konců, zatímco drtivá většina vývojářů nechá hru po vydání a shrábnutí profitu ležet ladem, tvůrci z herní společnosti stojící za Pokémon GO se poučili a na svém počinu poctivě pracovali. To se jim nakonec vyplatilo, hra za loňský rok vydělala o 10% víc než v roce 2016 a téměř dvakrát tolik, co v průběhu roku 2017. I průběžné příjmy byly poměrně stabilní a činily v průměru 30 milionů dolarů za měsíc. Až na občasné výchylky tedy nenastal žádný propad a hra pomalu, ale jistě rostla, ač mimo zrak médií.

„I přes propad v roce 2017, kdy příjmy poklesly o 29%, je Pokémon GO stabilním zdrojem výnosů. Největší zásluhu na tom má obsah, jelikož hra byla vydána pouze s několika základními funkcemi a vývojáři ji postupně obohacovali o další možnosti. Ať už se jednalo o nové pokémony nebo obchod mezi hráči, Niantic na hře nepřestal pracovat a to se mu nakonec vyplatilo. Svůj podíl na tom všem měly i herní eventy a setkání mezi hráči, díky nimž se fanoušci pravidelně vraceli. Pokud tvůrci nepoleví, rok 2020 by mohl laťku nastavit ještě výše,“ vyjádřil se Craig Chappel. Uvidíme, zda se bude hře nadále natolik dařit. Jisté je, že se aktivní hráčská základna neustále zvětšuje a je možné, ne-li pravděpodobné, že se letos hra dočká dalšího, nečekaně velkého milníku.