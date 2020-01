7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (14. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Zakoupením aplikace Ragemotion si zpřístupníte více než 70 animovaných nálepek, které můžete využít v rámci komunikační aplikace iMessage. Samotné nálepky nesou téma internetových meme obrázků, které se pravděpodobně největší popularitě těšily pár let dozadu. Osvěžte si s nimi paměť a pošlete je svým přátelům, kterým s nimi můžete například vyjádřit vaši aktuální náladu.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Máte doma nějaké staré, či popřípadě dokonce černobílé fotografie, které byste rádi digitalizovali a uchovali si je tak i ve virtuální podobě? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste měli vyzkoušet aplikaci Raven: Photo Scan & Colorize. Ta dokáže na maximum využít vaši zadní kameru a v případě černobílých snímků jim dokonce přidat barvy.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Máte doma dítě, které je momentálně ve třetí třídě, a rádi byste jej otestovali, zdali by zvládlo závěrečný test z matematiky na státní škole ve Spojených státech amerických? Potom byste mu měli předložit aplikaci 3rd Grade Math Testing Prep, která patřičně otestuje jejich znalosti.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Pokud máte v oblibě starší snímky a rádi byste tento retro vzhled získali i s vašim iPhonem či iPadem, rozhodně byste se měli podívat na aplikaci FILM – Retro Disposable Camera. Tato appka vám zpřístupní několik efektů, mezi kterými se například nachází populární 35mm filmová kamera, Polaroid a spousta dalších.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pořádáte párty, máte v plánu pouštět různou muziku a rádi byste ji například obohatili o nějakou vizualizaci? Přesně s tímto by vám mohla pomoci aplikace Party Projector, díky které můžete skrze AirPlay vysílat obraz do vašeho monitoru či televize. Vytvářet můžete spoustu efektů, které vaše publikum rozhodně zaujmou.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikace Little Stories Pro je určena malým dětem, které skutečně poctivě naučí číst a rozumět angličtině. Jelikož je celá appka v tomto jazyce, je nutno s ní začít skutečně v co nejmenším možném věku nebo alespoň znát základy angličtiny. Little Stories Pro je profesionálním edukativním nástrojem, který v sobě obsahuje více než 80 příběhů, díky čemuž takzvaně učí hrou.

Původní cena: 1 550 Kč (1 250 Kč)

Ve hře Bronze Age budete vyvíjet vaši civilizaci, která se na časové ose momentálně nachází v Době bronzové. Vaším úkolem bude provést vaše lidi k pokroku a v případě ohrožení zajistit bezpečí či vypořádaní se s pohromou s co nejmenšími ztrátami. Rozhodně se také nevyhnete určitým válkám, ve kterých je zcela zásadní správně zvolená taktika.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)