20 nejstahovanějších iOS aplikací a her v uplynulém čtvrtletí

V uplynulém čtvrtletí se App Storu velmi dařilo, což ostatně potvrdil nedávno samotný Apple prozrazením finančních výsledků jeho obchodu s aplikacemi za Vánoce a Nový rok. Mnohé z vás možná napadlo, co přesně šlo v tomto čtvrtletí v App Storu nejvíce na odbyt a jaké aplikace se naopak už tak velké oblibě uživatelů netěší. Na tyto dvě otázky přinesla dnes odpoledne velmi zajímavé odpovědi analytická společnost SensorTower, která sestavila žebříčky dvaceti nejstahovanějších aplikací a her v Evropě, ale i celosvětově.

Aplikace

Fotogalerie aplikace ios svet aplikace ios evropa Vstoupit do galerie

Žebříček 20 nejstahovanějších iOS aplikací nezahrnuje hry a svým způsobem ani žádná velká překvapení. Velmi dobře si v něm totiž jako již tradičně vedou velikáni typu Instagram, Facebook, WhatsApp či Messenger. Velmi dobré výsledky zaznamenal i TikTok a to jak v Evropě, tak i v celosvětovém měřítku. Za povšimnutí nicméně stojí několik vysoce umístěných čínských aplikací v celosvětovém žebříčku, což skvěle dokazuje, jak silný čínský trh ve srovnání se světem je. Kdyby tomu tak nebylo, jen těžko by dokázal protlačit aplikaci stahovanou víceméně jen v pár státech v Asii do čela celosvětového žebříčku. Na kompletní evropskou i celosvětovou dvacítku se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce. Kromě pořadí si v ní můžete prohlédnout i poměr stahování aplikace na iPhony a iPady.

Hry

Fotogalerie ios hry evropa ios hry svet Vstoupit do galerie

Skoro by se chtělo říci, že ani v případě herních žebříčku za uplynulé čtvrtletí jsme se nedočkali žádných velkých překvapení. Suverénním králem je totiž i nadále Call of Duty: Mobile, které se těší skutečně obří popularitě už od svého vydání. Zajímavé přitom je, že naprostá většina jeho stažení proběhna na iPhony, přestože se tento typ hry hraje velmi dobře i na iPadech. Překvapením rozhodně není ani vysoké umístění Mario Kart Tour, které je mezi hráči též velmi oblíbené. Co naopak za pozornost stojí, je hra Subway Surfers, která už se vzhledem ke svému věku stává de facto kultovní. Vždyť na smartphony dorazila už před mnoha lety a pořád jí hráči řadí mezi naprostou špičku. Na celosvětový i evropský žebříček se můžete i v tomto případě podívat v galerii vedle tohoto odstavce.