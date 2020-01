Společnost QNAP na veletrhu CES 2020 prezentovala své nové produkty

Tisková zpráva: Společnost QNAP®, Inc. na veletrhu CES 2020 v Las Vegas představila širokou škálu svých chytrých maloobchodních a kancelářských produktů a řešení. Mezi ně patří dozorovací řešení QVR Pro, chytré řešení pro rozpoznávání obličejů QVR Face a platformu pro inteligentní analýzy pohybu zákazníků QVR Retail Pro s cílem pomoci maloobchodníkům dostat se na cestu digitální transformace. Dále jsme mohli vidět chytrý videokonferenční nástroj KoiMeeter, který integruje AI a umožňuje vybudovat vysoce kvalitní, a ekonomický bezdrátový videokonferenční systém pro podniky. Společnost QNAP navíc poskytuje špičková síťová řešení, která pomáhají urychlit zavádění infrastruktury a centralizovat správu cloudu v chytrém maloobchodu a chytré kanceláři.



Řešení pro chytrý maloobchod

V éře AI jsou zkušenosti se zákazníky v maloobchodní sféře zcela zásadní. Společnost QNAP si tento důležitý trend v oblasti IT rychle uvědomila a začala přinášet řadu komplexních řešení pro chytrý maloobchod, a to od maloobchodních prostor až po rozpoznávání zákazníků. QVR Pro může zavést rozsáhlou síť pro dozor nad maloobchodní prodejnou. Když dojde ke krádeži nebo podezřelým činnostem, funkce QVR Pro Motion Search může provést vyhledání za účelem identifikace obličeje podezřelých osob do 10 minut, a to v případě 12 hodinového přehrávaného videa, což účinně zvýší bezpečnost areálu. QVR Pro také obsahuje vysílací systém SIP pro předávání informací včetně propagačních reklam, oznámení a zasílání nouzových výstrah v obchodě. Mezitím může QVR Face nastavit VIP uživatele, neregistrované tváře, černé listiny a budovat inteligentní dveřní přístupové systémy pro správu docházky zaměstnanců. QVR Face navíc integruje rozpoznávání obličeje do inteligentního digitálního zobrazovacího zařízení CAYIN, které může poskytovat na míru šité propagační informace a přinášet více obchodních příležitostí do maloobchodních prodejen. QVR Retail Pro integruje statistiku toků, analytiku v obchodech a data tepelných map pro optimalizaci strategie prodeje a výkonu zobrazování v maloobchodě. QVR Pro, QVR Face a QVR Retail Pro lze používat společně ke zlepšení celkového zákaznického zážitku a zvýšení počtu návštěv zákazníků a skutečného prodeje v maloobchodních prodejnách.

Řešení pro chytrou kancelář

Chytré videokonferenční řešení QNAP KoiMeeter nabízí funkci bezdrátových prezentací umožňující sdílení obrazovky bez dalších bezdrátových projektorů. Řešení využívá reproduktor Jabra s hlasitým odposlechem, který podporuje funkce potlačení šumu, a kameru pracující v úhlu 180 stupňů. Díky tomu je komunikace během setkání o poznání zřetelnější. Systém KoiMeeter také poskytuje transkripci zvuku a překlad v reálném čase na bázi umělé inteligence, aby pomohl překonat jazykové bariéry při mezinárodních setkáních. Při pořádání videokonferencí s více stranami mohou podniky doladit šířku pásma sítě pomocí produktu QNAP QuWAN, který pro zajištění nerušeného prostředí pro zmiňovaná setkání zavádí QoS (Quality of Service). KoiMeeter také integruje videokonferenční systém Avaya® a Polycom® a v budoucnu také začlení další řešení cloudových meetingů, aby mohla vznikat flexibilní podniková videokonferenční prostředí.

Funkce známé jako AI transkripce zvuku a překladu v reálném čase a Polycom budou k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2020.

Řešení chytré síťové infrastruktury

Pro nasazení spolehlivé a zabezpečené síťové infrastruktury pro inteligentní maloobchod a kanceláře poskytuje QNAP komplexní síťové řešení integrované do samotného softwaru a hardwaru. Řada chytrých přepínačů Guardian Edge PoE odpovídá nejnovější normě IEEE 802.3bt PoE++ a nabízí až 370W pro PoE (Power over Ethernet – napájení po datovém síťovém kabelu). Díky integrovaným funkcím řízení vrstvy 2 (L2) s vestavěnými aplikacemi QTS a VM splňuje Guardian všechny vaše požadavky na IP dozorování, zabezpečení sítě, rozšíření úložiště a správu bezdrátových AP v sítích edge. Nový model QGD-1602P má také optické porty 10G SFP+, které uspokojí požadavky na ultravysokorychlostní síť a přenos na velkou vzdálenost.

Server QuCPE pro edge computing je integrované řešení síťové virtualizace pro MSP s využitím vysoce výkonných procesorů Intel® Xeon® nebo AMD se systémovou pamětí až 32 GB RAM (maximální pamětí až 256 GB RAM). Řada QuCPE je vybavena několika fyzickými porty 1GbE RJ45 nebo 10GbE SFP+ a podporuje rozšíření sítě až na 25 GB. Řada QuCPE, která využívá technologii Intel Data Plane Development Kit (DPDK) a technologii hardwarové akcelerace Smart NIC Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), poskytuje vysokou přenosovou šířku a výpočetní výkon potřebný pro provoz QNE, VNF a cloudového nasazení. Řada QuCPE je ideálním řešením pro různé síťové aplikace, které nahrazují tradiční drahá a komplikovaná síťová zařízení. QNE je cloud-centrické řešení síťové virtualizace spojené se zařízeními pro edge computing a zajištění funkčně bohatých VNF (Virtual Network Functions) poskytujících služby s přidanou hodnotou. QNE kombinuje síťové, výpočetní a aplikační služby a cloudovou správu a splňuje požadavky na nasazení infrastruktury podnikové sítě. QuWAN je řešení QNAP SD-WAN, které poskytuje optimalizaci WAN a stabilní síťový přenos pro digitální transformaci velkých dat. Představeny budou také nové modely řízených přepínačů QSW-M408 a QSW-M1208 L2 10G pro zvýšení nasazení a efektivity správy sítí 10G.

Další informace o nových produktech NAS od společnosti QNAP

TS-251D: NAS se 2 pozicemi pro domácí uživatele, s dvoujádrovým procesorem Intel® Celeron® 2,0 GHz s 2 GB nebo 4 GB RAM. Podporuje výstup 4K HDMI pro zajištění nejrůznější multimediální zábavy. Rozšíření PCIe podporuje SSD cache a konektivitu 10GbE/5GbE/2,5GbE.

TS-230: Základní řada NAS se 2 pozicemi, čtyřjádrový procesor Realtek RTD1296 ARM® Cortex-A53 1,4 GHz se 2 GB RAM. NAS podporuje komplexní domácí zábavu s flexibilním multimediálním streamováním a podporuje ochranu snímků a kompletní možnosti ochrany souborů a dat.

VS-8348: Řada VioStor NVR má šestjádrový procesor Intel® Core™ i5-8400T a aplikace QVR Pro, které uspokojí potřeby podniků v oblasti dozorování.