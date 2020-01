Máte rádi retro karetní hry? Pak si nenechte ujít RogueJack pro iPhone

Na iOS denně zavítají stovky a tisíce různorodých titulů, které se však mnohdy drží zažitého konceptu a příliš nevybočují z rámce svého žánru. Bohužel to platí i pro adventury a karetní hry, jež se inspirují u úspěšnější konkurence a byť mají co nabídnout, málokdy přijdou s něčím originálním. To se naštěstí mění s příchodem roguelike hříčky RogueJack, která, jak již název napovídá, kombinuje taktičnost a rozvahu blackjacku s frenetičností a nehynoucí akčností klasických roguelike adventur.

Karetních her je na iOS spousty, ale jen málokteré z nichž si troufnou zkombinovat své herní mechaniky s nějakým dalším žánrem. Vývojář Ponywolf se naštěstí této výzvy nebojí a rozhodl se dokázat, že i karetní prvky lze využít v dalších, na první pohled úplně odlišných titulech. Přispěchal tedy s hříčkou RogueJack, která se výrazně inspiruje u adventur z počátku 90. let a využívá taktický přístup blackjacku. Na něm je založen celý soubojový systém, kde musíte prokázat své znalosti a postupně přicházet se stále složitějšími kombinacemi. Nemusíte se však bát, hra vás do celého konceptu uvede a na počátku dobrodružství vás s jednotlivými mechanikami seznámí. Samozřejmě nechybí zvyšování úrovně své postavy a sbírání nespočtu předmětů.

Fotogalerie RogueJack iOS 4 RogueJack iOS 3 RogueJack iOS 2 RogueJack iOS +3 Fotek RogueJack iOS 6 RogueJack iOS 5 Vstoupit do galerie

V boji vám kromě vlastní strategie pomohou také speciální schopnosti, magické předměty a spousta dalších výhod, které během svých výprav obdržíte. Hra před vás navíc bude postupně předhazovat stále silnější nepřátele, z nichž každý bude mít svůj unikátní styl boje. Na své si přijdou i milovníci starších titulů, jelikož je grafická stránka zahalena do retro kabátku a vše se pochopitelně odehrává z izometrického pohledu. Pokud tedy nedáte dopustit na karetní hry, ale zároveň byste rádi podstoupili i nějakou tu exkurzi do nejbližšího dungeonu, RogueJack vám má rozhodně co nabídnout. Na hru navíc nebudeme muset čekat dlouho, na iOS oficiálně zamíří již 14. ledna, a to zcela zdarma. Zamiřte tedy na App Store a dejte tomuto unikátnímu titulu šanci.