Apple Arcade rozšířila překrásná vesmírná hříčka No Way Home

Jablečná herní platforma Apple Arcade pomalu roste, a to kromě předplatitelů také z hlediska titulů a dostupného obsahu. Applu totiž slíbil, že se hráči dočkají až stovky unikátních her, které si budou moci za malý měsíční obnos zahrát. Společnost se zatím slibu drží a pravidelně službu obohacuje o nové přírůstky, které se často od konkurence liší jak konceptem, tak přístupem vývojářů. Nejinak je tomu i u nejnovější hry No Way Home, která na Apple Arcade míří.

Pokud nedáte dopustit na mobilní hry a ani malá obrazovka pro vás není překážkou k plnohodnotnému zážitku, potom se pro vás jistě platforma Apple Arcade stala synonymem pro hraní na telefonu. Konec konců, za 139 korun měsíčně dostanete přístup k desítkám různorodých titulů, které nejsou nikde jinde k vidění. A pokud ano, tak jen sporadicky. K této nabídce se navíc brzy přidá také hříčka No Way Home, která nabízí originální audiovizuální stránku, malebnou 2D grafiku a zajímavé zasazení. Odehrává se totiž kdesi v předaleké galaxii, kam se vaše loď zatoulala a musí čelit hordám nepřátel i přátelským, ale poněkud zvláštním kreaturám. Nechybí samozřejmě propracovaný, humorně laděný příběh a spousta obsahu, která zabaví na desítky hodin.

Kromě kampaně se totiž můžete těšit také na denní výzvy, za něž dostanete nějakou tu odměnu ve formě nových blyštivých zbraní, a široký arzenál, který můžete využít k likvidaci a devastaci vašich nepřátel. Stejně rozmanitá bude i paleta jednotlivých entit, na které narazíte. Nemine vás ani několik soubojů s bossy, které se budou odehrávat v bohatých a po designové stránce netradičních lokacích. Vše bude navíc plně ve vašich rukou a celý vesmír využije technologii procedurálního generování, tudíž pokud se rozhodnete kampaň odehrát znovu, čeká vás zcela nové dobrodružství. Máte-li tedy létání vesmírem v krvi nebo nedáte dopustit na frenetickou akci, zamiřte na App Store a dejte hře šanci. Jen upozorňujeme, že musíte být aktivními předplatiteli Apple Arcade.