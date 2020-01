7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (13. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud hledáte nějakou aplikaci, která by značně dokázala procvičit váš mozek na poli matematiky, rozhodně byste měli vyzkoušet aplikaci Math Operations: Target Number. Ačkoliv je appka určena primárně pro děti, které naučí principy počítání, rozhodně stojí za vyzkoušení i v dospělosti.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace TechMae si zpřístupníte exkluzivní sociální síť, která je primárně určena pro ženy. Ty na ní mohou najít jakýsi úkryt před světem a mohou se zde podělit o své nejrůznější plány a nápady. V současné době ženy na této sociální síti sdílejí své podnikatelské záměry a tipy, které se v životě něžného pohlaví více než hodí.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Luštíte rádi Sudoku a chtěli byste na něm značně ušetřit? V současné době je totiž k dispozici aplikace yourSudoku – Over 10k sudoku zcela zdarma. Jak je již z názvu patrné, tato aplikace nabízí více než deset tisíc jednotlivých sudoku, což je rozhodně dost na to, abyste mohli hrát doslova až do smrti.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

V tahové strategické hře The Marble Age povedete řeckou civilizaci k těm největším úspěchům. Začínat budete s malou řeckou vesničkou, kterou postupným hraním můžete dostat až do podoby obrovského státu. Cílem hry je, aby váš stát dokázal dominovat světu a měl na něj patřičný vliv.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Ve hře Icewind Dale se vrhnete na průzkum nejsevernější části Forgotten Realms, která je známá jako Icewind Dale. Tam objevíte tajemnou civilizaci zocelených lidí a zlo, které se zde skrývá až pod samotnými ledovci. S tímto nepřítelem se budete muset utkat a porazit ho, čímž zachráníte celý svět.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

S příchodem moderních televizorů došlo ke značnému usnadnění našich životů. Tyto televize totiž již pár let disponují WiFi, díky čemuž se dokáží připojit k síti a například přistupovat do sítě internetu. Výhodou navíc je, že je mnohdy můžeme ovládat přímo skrze náš telefon či tablet. Zakoupením aplikace All Smart Remote Controls TV získáte univerzální ovladač, který rozpozná vaši televizi a umožní vám ji ovládat. Nutností však je, aby byla obě zařízení připojena ke stejné WiFi síti.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Máte v oblibě kávu a rádi byste se markantně zlepšili v její přípravě? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně by na vašem iPhonu či iPadu neměla chybět aplikace Single Origin 2 – Coffee Timer. Tato appka vás totiž naučí správným způsobům přípravy těch nejrůznějších druhů a poskytne vám řadu cenných nápadů.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)