TCL na CES 2020 ukázal převratnou technologií Mini-LED pro špičkový výkon TV

TCL Electronics (1070.HK) dominantní hráč na globálním trhu televizí a společnost s vedoucím postavením na poli výroby produktů spotřební elektroniky, na veletrhu CES 2020 – Consumer Electronics Show – poprvé odhalila novou generaci zobrazovací technologie, technologii Vidrian™ Mini-LED.

TCL opět přebírá vedení v globálních inovacích zobrazovacích technologií a přináší ohromující výkon obrazu nové generace. Nová technologie společnosti TCL Vidrian Mini-LED přináší jako první na světě panely zadního podsvícení, které mají polovodičové obvody a desítky tisíc diod mikronové třídy mini-LED nanesené přímo do krystalicky čisté skleněné desky substrátu.

Technologie Vidrian Mini-LED je další etapou při posouvání výkonu obrazovek televizí LCD LED na nepřekonatelnou úroveň ostrého kontrastu, zářivé svítivosti a vysoce stabilního a dlouhodobého výkonu. Jakmile se tato vysoce výkonná technologie zadního podsvícení zkombinuje s velkými LCD obrazovkami TCL v rozlišení 8K budou si uživatelé moci vychutnat pohlcující zážitek bez ohledu na světelné podmínky. Budou zcela vtaženi do děje v nejtmavších prostorách domácího kina nebo budou sledovat vzrušující sportovní událost během dne v místnosti zalité sluncem. Televizory TCL s technologií Vidrian Mini-LED poskytnou nekompromisní výkon obrazovky v jakékoli místnosti a v jakékoli denní době.

„Jsme přesvědčení, že technologie Mini-LED bude tvořit blízkou budoucnost v tomto odvětví a TCL již tuto technologii u svých televizorů prosazuje,” říká Kevin Wang, CEO společností TCL Industrial Holdings a TCL Electronics, a dodává: „Tento rok uvádíme jako první na světě technologii Vidrian Mini-LED. Tento krok je výrazem úsilí celé společnosti TCL přinášet lidem po celém světě lepší zážitky při sledování televize.”

Ohromující výkon

Narozdíl od technologií používaných u starších televizorů, které bojují s denním světlem při sledování v pokojích a přinášejí problémy při dlouhodobém používáním televize, budou televizory TCL s technologií Vidrian Mini-LED poskytovat výjimečný kontrast a ohromující zářivou svítivost, která se perfektně hodí pro jakékoli podmínky a způsob sledování televize, pro různé skupiny uživatelů, od filmových nadšenců, kteří touží po přesném zobrazení a detailech, až po rychlé hráče počítačových her, kteří požadují nepřetržitý výkon s bleskově rychlým zobrazováním barev.

Pokud použijeme panely čistého skla pokrývající velikost 65 nebo 75 palců případně větší a naneseme do nich desítky tisíc malých světelných zdrojů, které je možné jednotlivě a přesně ovládat, získáme ohromující výkon televize, která může hrát svoji vlastní ligu.

Displej světové kvality

TCL přináší v tomto roce další úctyhodný zápis do historie vývoje a inovací technologií používaných u televizí, které nadchnout zákazníky i kritiky, a uvádí svoji novou výkonnou technologii Vidrian Mini-LED. Společnost TCL má plně pod vnitropodnikovou kontrolou celý výrobní proces, který se opírá o výhody investice ve výši 8 miliard USD do nedávno otevřené nejmodernější automatizované továrny na obrazovky, využívá vlastní řešení a automatizovanou produkcí LCD panelů a nově také skleněné světelné panely využívající technologii Vidrian Mini-LED. Ve srovnání se stávajícím procesem výroby LED LCD monitorů, které využívají tradiční výrobní technologii desek s tištěnými plošnými spoji, TCL nově vyvinula postup, který vtaví polovodičové obvody do substrátu z krystalového skla. Výsledkem je vyšší účinnost, větší světelná přesnost a vyšší svítivost. Společně se štíhlým designem, dlouhodobým výkonem, ostrým kontrastem, vylepšenými živými barvami a větší čistotou obrazu budou televize TCL s technologií Vidrian Mini-LED přinášet zákazníkům více zábavy i radosti než kdykoli předtím.