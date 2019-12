Minirecenze TCL 32ES580: Druhá televize do domácnosti

Velmi levný a také chytrý televizor používá Android TV ve verzi 8.0 a je vybaven kompletní tunerovou sadou, včetně DVB-S/S2 a DVB-T2/HEVC a je tedy plně kompatibilní s nově nastupujícím českým televizním vysíláním. Pro tento příjem je ostatně také u Českých Radiokomunikací certifikován, takže může využívat logo „DVB-T2 ověřeno“.

Zabudovaná obrazovka má rozlišení HD Ready, což znamená 1366 x 768 bodů, přesná úhlopříčka je 31,5″, tedy 80 cm. Televizor pohání čtyřjádrový procesor, který se stará i o příjem hybridního televizního vysílání HbbTV 1.5, zpracování obrazu a také o vstupy výstupy. Ty tu najdete v podobě dvojice HDMI, výstupu na sluchátka, digitálního optického audio výstupu a nechybí ani USB 2.0 a Ethernet (LAN). Na internet se však můžete také napojit přes bezdrátovou Wi-Fi (802.11 až „n“, 2,4 GHz) a zabudována je i dvojice reproduktorů napojená na zesilovač o výkonu 2x 5 W (RMS). Reproduktory, jak je zvykem, vyzařují do podstavce.

Náročnější instalace, ale…

Instalace je sice náročnější (na pomoc mobilu raději zapomeňte, jen to zdržuje), jsme přece u Android TV, ale výsledek stojí za to. A hlavně stojí za to uzounký, asi 38 mm široký dálkový ovladač, který výborně padne do ruky a který najdete nejen u tohoto extra levného stroje, ale také u dražších přístrojů, například u TCL C76.

Po instalaci si v menu nastavení zkontrolujte funkci pro rychlejší zapnutí TV (pokud ji povolíte, vezme si v pohotovostním režimu něco navíc) a nezapomeňte si ji také zkontrolovat po prvním spuštění Youtube, které si ji rádo povoluje samo. Spotřeba v základním pohotovostním režimu je 0,5 W, což je samozřejmě výborné, pro provoz je udáváno 31 W (energetická třída A). Nezapomeňte si také – po napojení na internet – povolit HbbTV, které bylo po instalaci vypnuto. Jinak byste nemohli využívat u nás tak populární „červené tlačítko“.

Ovládání televizoru je většinou výborné a je postaveno na práci se šipkovými tlačítky a Back (zpět). Ještě lepší je ale rozložení dálkového ovladače. OK nemá v tuneru žádnou funkci, naladěné stanice vyvoláváte prostřednictvím tlačítka List. Menu nastavení je tu dvojí, jedno od Google Android TV, druhé od TCL. To už nabízí klasické „televizní“ volby například pro obraz a zvuk a také možnost s výhodou v nabídkách kolovat a tím si urychlit práci. Některé funkce také najdete na kontextovém menu (tlačítko se třemi čárkami) a jde například o obrazový režim, přepnutí do režimu Sport či druh zvukového výstupu.

Programová nabídka EPG nabíhala rychle a bez zvukového výpadku, obrazový náhled však nevidíte, běží někde na pozadí. Výpis pořadů je k dispozici pro sedm kanálů, jestliže na některém zmáčknete OK, máte na výběr mezi jeho připomenutím (TV se ale z pohotovostního režimu neprobudí), nebo přepnutím na tento kanál.

HbbTV pracovalo u všech zkoušených provozovatelů, včetně České televize a FTV Prima. Jak už bylo řečeno, musí se nejprve v menu povolit a v nabídce také najdete práci s dočasnými soubory a je dobré o nich vědět. Příslušnou volbu najdete v menu nastavení.

I když dálkový ovladač patří k velkým přednostem televizoru, především kvůli jeho výbornému rozložení, pro práci s aplikacemi, resp. tržištěm aplikací Google Store se příliš nehodí. Ale to platí snad o jakémkoli televizoru s Android TV. Nejlepší je tedy dokoupit nějakou klávesnici s dotykovou destičkou a výborná je miniaturní Tesla TEA-0001, jejíž komunikační člen zastrčíte do rozhraní USB a když ji nepotřebujete, zase ho odstraníte a klávesnici vypnete.

Aplikací, které můžete nainstalovat je pro Android TV celá řada. Některé však nefungovaly, resp. instalovat nejdou, což znamená, že nejsou uzpůsobeny pro televizor. Šlo například o videotéku Voyo. Bez potíží však třeba pracovala internetová televize Lepší.TV, jen drobnosti se našly u HBO GO, které si dnes také velice dobře pamatuje pozici, na které jste přehrávání skončili, a to často i při přechodu mezi zařízeními.

Televizor TCL 32ES580 je určitě za danou cenu dobrou volbou, obrazově i zvukově nejen že odpovídá, ale je lepší, než byste možná čekali. Výrobce mu sice říká „cenově dostupný“, ale vzhledem k možnostem je vysloveně za pár korun. Tím nejdůležitějším je však to, že na rozdíl od doby tak říkajíc nedávné pracuje spolehlivě a bez restartů či dalších výpadků i když se musíte připravit na někdy pomalejší odezvu, což je pochopitelné. Ti, kteří u chytrého televizoru hledají aplikační prostředí, které se bude stále vyvíjet a rozšiřovat, tady budou doma. A takovýto přístroj potěší třeba i děti v pokojíku…

Hodnocení

PROTI: drobné firmwarové potíže, nejen v něm, obtížnější instalace, než jsme doufali, problematická práce s Google Store (bez externí klávesnice s dotykovou destičkou)

PRO: parádní cena a excelentní kombinace cena/výkon, neuvěřitelná výbava, výtečné zpracování, excelentní dálkový ovladač s parádním rozložením, rychlé EPG

Za článek děkujeme našemu čtenáři Janu Požárovi ml