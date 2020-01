Legendární DOOM I a II se na iPhonech dočkal obřího vylepšení

Představovat vám jakkoliv podrobně střílečku DOOM z dílny Bethesdy lze přirovnat s trochou nadsázky k nošení dříví do lesa. Jedná se totiž o jednu z nejlegendárnějších, ne-li nejlegendárnější počítačovou hru v historii herního průmyslů, kterou hrál snad každý herní fanda narozený na přelomu 20. a 21. století. Nelze se tak divit, že příchod této hry na iPhony byl mnohými velmi oslavován a to i přesto, že mobilní verze nebyla dotažena k naprosté dokonalosti. To se nicméně nyní Bethesda snaží napravit novým updatem prvního i druhého dílu.

Nové updaty s označeními 2.9.3 v případě prvního dílu a 1.1.3 v případě druhého dílu toho přináší na iPhony a iPady skutečně dost. Zřejmě největší radost však budete mít z výrazného navýšení fps, které vyskočilo z 35 snímků za sekundu na parádních 60 snímků za sekundu, což se samozřejmě podepsalo na celkové plynulosti hry. Ta je nyní bez nadsázky konzolová. Za zmínku dále stojí přidání nového poměru stran, díky kterému se hra zobrazí v původním poměru 4:3, pro který byla i vyvíjena. Na mobilu si tedy de facto zahrajete stejnou hru jako před lety na počítačích. Mezi další zajímavé novinky patří přidání podpory pro rychlé ukládání či nové rozhraní pro výběr části hry, mapy a nastavení obtížnosti pro okamžité hraní.

Skalní fanoušky zajisté potěší přidání podpory úrovní vytvořených hráčskou komunitou, které budou ke stažení bezplatně přes hlavní menu hry. Bethesda doufá, že tento krok hráči ocení a v ideálním případě jí dají i vědět, jaký obsah by rádi na svých iPhonech či iPadech hráli. Pokud jste tedy nad koupí prvního či druhého DOOMu v poslední době uvažovali, ale nebyli jste si jisti, zda hra za 129 korun stojí, nynější update je rozhodně důvod minimálně ke zkoušce.