Jak zabezpečit Facebook: Kompletní návod

Přestože už se Facebook netěší tak velké oblibě jako dřív, stále jej využívají miliardy lidí po celém světě. Mnozí z nich však bohužel vůbec netuší, jak si jej nastavit, aby bylo jeho využití co možná nejbezpečnější a riziko jeho odcizení či „jen“ nabourání se do něj bylo co možná nejmenší. Pokud se mezi tyto uživatele řadíte i vy, pokusíme se vám alespoň elementárně tuto problematiku objasnit a v zabezpečení Facebooku vám tím pomoci.

Silné heslo

Pokud chcete mít jistotu, že se do vašeho profilu nikdo nedostane, je základem využití silného hesla. To by se mělo skládat z velkých a malých písmen, číslic, a také z různých symbolů. Nejlépe by se nemělo jednat o opravdová slova, ale o spleť různých znaků, které nedávají smysl. Zároveň byste jej využívat k jiným účtům.

Soukromý profil

Na Facebooku existuje možnost, pomocí které si můžete nastavit, jakým způsobem ostatní lidé, které nemáte v přátelích, uvidí váš profil. Mnoho uživatelů Facebooku sdílí s těmi ostatními opravdu všechno – ať už to jsou příspěvky na zdi, telefonní čísla, maily, fotky a další informace. Takové informace byste měli doopravdy sdílet maximálně se svými přáteli a nikým jiným. Pokud si chcete nastavit, aby byl váš profil soukromý, a aby si kdokoliv nemohl zobrazit vaše příspěvky, tak se přesuňte do Nastavení a soukromí na Facebooku, kde rozklikněte možnost Nastavení. Zde sjeďte níže a v sekci Soukromí rozklikněte Nastavení soukromí, kde si nastavte, kdo bude schopný sledovat vaši aktivitu. Poté se vraťte zpět a rozklikněte možnost Timeline a označování, kde si opět zvolte, aby nemohli všichni na Facebooku vidět vaši zeď a další informace. Obezřetní buďte také při přidávání vzdělávání, aktuální práce či kontaktních údajů- i zde lze navolit, kdo tuto informaci uvidí. To učiníte tak, že na svém profilu zvolíte možnost „Prohlédnout si informace o sobě“ a následně u jednotlivých položek navolíte viditelnost pro okolí.

Ochrana údajů

Vaše údaje byste nikdy neměli s nikým sdílet – a to jak heslo, tak také přihlašovací jméno, potažmo e-mailovou adresu, kterou máte k Facebooku registrovanou. Pokud totiž někdo uhádne vaše heslo, tak musí samozřejmě vědět také mail, ke kterému je účet vedený. Ne vždy má tedy útočník s heslem vyhráno. Dřív nebo později možná na mailovou adresu přijde, ale rozhodně mu to bude nějakou dobu trvat. Než kamkoliv zadáte své přihlašovací údaje, přesvědčte se, že se nacházíte na adrese www.facebook.com a nikde jinde.

Odhlašujte se

Používá váš PC, Mac, tablet, či jiné zařízení i někdo jiný? V tom případě byste se měli odhlašovat. K odcizení facebookových účtů dochází velmi často na sdílených počítačích. Pokud tedy například ve škole používáte sdílené účty, ke kterým přistupuje více žáků, určitě se nezapomeňte odhlašovat. K dispozici je také vzdálené odhlášení, které se může hodit, když se odhlásit zapomenete. Stačí otevřít Nastavení a soukromí na Facebooku, kde se přesuňte do sekce Nastavení. Tady zvolte možnost Zabezpečení a přihlašování a podívejte se, kde všude jste přihlášeni. Na neodhlášenou relaci poté klikněte a zvolte možnost Odhlásit se.

Pouze přátelé

Pokud vám na Facebook přijde žádost o přátelství od někoho neznámého, automaticky ji nepřijměte. Podvodníci si často vytváří falešné účty a snaží se, aby si je lidé přidali do přátel. Poté využijí situace a po nějaké době vám zašlou například odkaz na zavirovaný soubor, apod. Kromě toho vám bude podvodník schopen přidávat příspěvky na vaši timeline, označovat vás v příspěvcích a další. Rozhodně se tedy nejedná o nic příjemného.

Nastavení výstrah

Facebook nabízí speciální funkci, která vám vždy pomocí notifikace oznámí, když dojde k přihlášení z neznámého zařízení. Tyto výstrahy můžete dostávat prostřednictvím Messengeru, e-mailu, Facebook upozornění na rozpoznaném zařízení nebo na číslo mobilního telefonu. Pokud si chcete tuto funkci aktivovat, tak se přesuňte do Nastavení a soukromí na Facebooku, kde rozklikněte možnost Nastavení. Zde se přesuňte do Zabezpečení a přihlášení, kde sjeďte o něco níže a nastavte si funkci Nastavení výstrah při nerozpoznaném přihlášení.

Škodlivý software

Škodlivý software, který spustíte na vašem počítači, může vcelku jednoduše hackerům zaslat většinu vašich hesel. Nikdy byste neměli stahovat a ani spouštět software, který nepochází z ověřeného zdroje. Podvodníci se často snaží ukrýt škodlivý kód do zdánlivě v pořádku vypadajícího softwaru. Ve chvíli, kdy však onen program či aplikaci spustíte, tak se do počítače může dostat určitá forma viru – například keylogger, který umí zaznamenávat a posílat veškerý vstup klávesnice. Zároveň vždy používejte nejnovější verzi prohlížeče a neinstalujte podezřelé doplňky prohlížečů.

Dvoufázové ověření

Kromě nastavení výstrah si můžete nastavit také dvoufázové ověření. Jedná se o bezpečnostní funkci, která pomáhá chránit váš facebookový účet. Pokud aktivujete dvoufázové ověření, budete při každém novém přihlášení na Facebook vyzváni k zadání speciálního přihlašovacího kódu. Dvoufázové ověření můžete aktivovat tak, že se přesuňte do Nastavení a soukromí na Facebooku, kde rozklikněte možnost Nastavení. Zde se přesuňte do Zabezpečení a přihlášení, kde sjeďte o něco níže a klepněte na možnost Použít dvoufázové ověření. Poté si stačí projít průvodcem nastavení a je hotovo, vás účet je zabezpečen.