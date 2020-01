CES 2020 – Den čtvrtý: Podivnosti i možné předzvěsti revoluce

Veletrh spotřebitelské elektroniky CES 2020, který se oficiálně koná od 7. do 10. ledna v Las Vegas, je již v plném proudu, jelikož mnohé společnosti se rozhodli své novinky představit ještě před oficiálním startem. Každoroční svátek nových technologií a inovativních vynálezů je vždy ostře sledovaný, a menší i velké firmy na něm představují své žhavé novinky. V dnešním souhrnu si představíme nejzajímavější i bizarní produkty, které byly na veletrhu včera představeny.

Pizza robot

Pizza robota má na svědomí seattleský startup jménem Picnic. Jak název napovídá, jedná se zkrátka o robota, který umí dělat pizzu – nic víc, nic méně. Během jediné hodiny umí tento robot vykouzlit až tři stovky pizz o průměru zhruba 30 centimetrů. Robot funguje ve spolupráci se speciální aplikací, ve které zadáte, jakou pizzu má vyrobit, a poté mu jen dodáte mražený základ. Robot se pak postará o to, aby pizzu doplnil o omáčku, sýr, salám, šunku a další přísady. Jen si s vámi asi nepopovídá na téma zda ananas patří na pizzu.

Vertikální televize

Společnost Samsung představila na letošním veletrhu CES řadu různých zajímavých novinek. Patřila mezi ně i televize, na kterou můžete zrcadlit obsah svého smartphonu. To by samo o sobě nebylo nijak převratné – obsah smartphonu můžete dnes s pomocí nejrůznějších zařízení téměř na jakoukoliv televizi. Novinka z produkce Samsungu se ale v tomto směru liší tak, že se umí v případě zrcadlení sama otočit do vertikální polohy pro co nejlepší zobrazení zrcadleného obsahu. Televize Sero má úhlopříčku 43 palců, nabízí podporu Bixby a může sloužit tak jako digitální fotorámeček.

Zavazadlo, které vás bude sledovat

Nošení kufru se může po určité době stát hodně otravným, a to i v případě, že ho nemusíte tahat v ruce, ale víceméně pohodlně vozit za sebou na kolečkách. Pokud je pro vás tento problém opravdu palčivý a nepřekonatelný, budete si již brzy moci pořídit kufr Ovis od firmy ForwardX Robotics který vás zkrátka a jednoduše bude následovat všude, kam se pohnete. Kufr je vybaven umělou inteligencí, technologií počítačového vidění a GPS modulem. Kufr umí nejen sledovat svého majitele, ale dokáže se účinně vyhýbat překážkám, které se mu postaví do cesty. Ve chvíli, kdy se od něj majitel vzdálí na delší vzdálenost, odešle mu kufr notifikaci.

Herní počítač od MSI

Na veletrhu CES si každoročně přijdou na své jak profesionální či vášniví hráči, tak i vývojáři nejrůznějších her. Nikdy zde není nouze o nadupané a výkonné herní stroje od všech možných výrobců. Společnost MSI představila na letošním ročníku veletrhu CES představila laptop MSI GE66 Raider, který je vybaven 300Hz displejem, atraktivním podsvícením a designem z dílny Collieho Wertze, který má na svědomí například řadu děl s tematikou Marvel či Star Wars. Edice laptopů řady MSI GE66 Raider je limitovaná.

Herní počítač do ruky

Úspěch herní konzole Nintendo Switch výrazně poznamenal i řadu ostatních odvětví herního hardwaru. Na letošním ročníku veletrhu CES představila společnost Dell své nejnovější zařízení s názvem Alienware UFO Concept. Jedná se o handheld zařízení, které má ale špičkovou herní výbavu. Ihned po představení byl internet zaplaven nadšenými reakcemi novinářů a hands-on záběry i fotografiemi.

Zdroje: KSL, TechRadar, CNET