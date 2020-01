CES 2020 – Den třetí: Ohebný laptop, drony i chytrý běžecký pás

Veletrh spotřebitelské elektroniky CES 2020, který se oficiálně koná od 7. do 10. ledna v Las Vegas, je již v plném proudu, jelikož mnohé společnosti se rozhodli své novinky představit ještě před oficiálním startem. Každoroční svátek nových technologií a inovativních vynálezů je vždy ostře sledovaný, a menší i velké firmy na něm představují své žhavé novinky. V dnešním souhrnu si představíme nejzajímavější produkty, které byly na veletrhu včera představeny.

Samsung Galaxy Chromebook

Společnost Samsung na veletrhu CES 2020 představila svůj Galaxy Chromebook, který řada novinářů prakticky okamžitě označila za nejlepší stroj s Chrome OS, který byl kdy vyroben. Galaxy Chromebook od Samsungu má konkurovat zejména Pixelbooku od Googlu. Je vybaven 13,3-palcovým 4K AMOLED displejem a osazen proceosrem Intel Core-i5 10. generace. Díky konstrukci typu „2 v 1“ lze Galaxy Chromebook od společnosti Samsung používat nejen jako klasický laptop, ale také jako samostatný tablet. V přepočtu by měl stát zhruba okolo 30 tisíc korun, na pulty prodejen i do e-shopů by se měl dostat na jaře letošního roku.

Lenovo Thinkpad X1 Fold

Skládací chytrá zařízení jsou zjevně populární. Svědčí o tom například i fakt, že se společnost Lenovo rozhodla vyrobit skládací verzi svého oblíbeného Thinkdpadu. Zařízení, jehož příchod firma slibovala už od roku 2017, nese název Lenovo Thinkpad X1 Fold, a nabízí uživatelům řadu režimů používání. Lze na něm pracovat jako na klasickém 13,3-palcovém laptopu, je ale možné ho po odejmutí klávesnice používat také jako tablet. Jeho obrazovku lze ale také přeložit napůl a pracovat v oddělených oknech. Lenovo Thinkpad X1 Fold je vybaven operačním systémem Windows 10, osazen procesorem Intel Core, a váží zhruba jeden kilogram. Do prodeje by ho firma Lenovo měla uvést v březnu letošního roku, cena bude činit v přepočtu zhruba 74 tisíc korun.

PowerEgg X

Dronů evidentně není nikdy dost. Společnost PowerVision na letošním ročníku veletrhu CES představila PowerEgg X – výkonný dron s kamerou, který je vybavený spoustou velmi atraktivních funkcí, díky kterým by se na přesyceném trhu s drony neměl rozhodně ztratit. Další z jeho obrovských výhod je skvělá odolnost vůči vnějším vlivům, díky které bez problémů ustojí i prudký příval deště. PowerEgg X by se navíc dal svým způsobem označit za obojživelný dron, protože disponuje jedinečnou schopností vzlétat z vody nebo na ní přistávat. Cena dronu PowerEgg X bude v přepočtu činit zhruba 26,5 tisíce korun.

LG Signature RX

Letošní ročník veletrhu CES se mimo jiné nesl částečně také ve znamení „rolovacích“ televizorů. Společnost LG s touto technologií vysoce flexibilních televizních obrazovek koketovala již nějakou dobu, a výsledkem tohoto snažení je televizor LG Signature RX. Jedná se o televizi, která se po vypnutím zaroluje do skříňky. Televize LG Singature RX je bezesporu pozoruhodným kouskem chytré elektroniky, který navíc ušetří místo, její nevýhodou je ale opravdu vysoká cena, která v přepočtu činí zhruba 1,7 milionu korun.

Wacom One

Grafické tablety Wacom jistě skoro každý, a chybět nemohly ani na letošním veletrhu CES. Wacom One je tablet s úhlopříčkou displeje úctyhodných třináct palců, kterou jistě ocení především umělci a profesionálové z oblasti grafického designu, kteří rádi pracují se zařízeními tohoto typu. Nový grafický tablet Wacom One naprosto bez problémů umí spolupracovat s Macy, počítači s operačním systémem Windows i s mobilními zařízeními s OS Android, a navíc je v současné chvíli nejdostupnějším tabletem od Wacomu. V přepočtu bude stát zhruba 14 800 korun a prodávat se začne v průběhu letošního roku.

Amazfit HomeStudio

Kdo by nechtěl být i v letošním roce fit a ve formě? Ne každý ale může – nebo chce – chodit do tělocvičny nebo běhat venku, ať už na ovále na hřišti, nebo v terénu. Pro sportovce, kteří se rádi hýbou v klidu, teple a bezpečí svého domova, bylo vyvinuto zařízení s názvem Amazfit HomeStudio. Jedná se o kombinaci běžeckého pásu (který ale můžete využít ke všem druhům cvičení), schopného dosáhnout rychlosti až 19 kilometrů v hodině, výkonných prostorových reproduktorů JBL, 3D kamery a 43-palcového HD Smart Mirror. Kombinace těchto vychytávek vám zaručí dokonalou techniku a výborné výsledky.