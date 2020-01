Apple brzy oslaví dvě miliardy prodaných iPhonů

V loňském roce to hned několikrát vypadalo, že se Applu s prodejem iPhonů daří o něco hůře než obvykle. Tim Cook se v té době nechal slyšet, že je ohledně iPhonů optimistický – a analytici mu nyní dali za pravdu. Agentura Bloomberg provedla totiž mezi analytiky průzkum, týkající se výhledu na budoucí prodeje iPhonů, díky čemuž zjistila, že se alespoň podle analytiků bude Applu v následujících dvou letech dařit. Navíc firmu podle všeho čeká jeden významný milník.

Podle analytiků by společnost Apple měla v průběhu fiskálního roku 2020 prodat 195 milionů svých iPhonů. Pokud k tomu skutečně dojde, znamenalo by to, že by se firma mohla přiblížit úctyhodným dvěma miliardám (respektive 1,9 miliardě) prodaných iPhonů od dob vydání první generace. Fiskální rok 2020 společnosti Apple končí v září, což znamená, že ke konci kalendářního roku už by Apple mohl dosáhnout dvou miliard prodaných iPhonů. Přímo do Applu se již nějakou dobu nedozvídáme konkrétní údaje o počtu prodaných zařízení, analytici ale mohou tyto počty poměrně spolehlivě určit na základě nejrůznějších faktorů.

Hranici jedné miliardy prodaných iPhonů se společnosti Apple podařilo pokořit v roce 2016 – od vydání prvního iPhonu tedy tehdy ještě neuplynulo ani deset let. „iPhone se stal jedním z nejdůležitějších, nejúspěšnějších produktů v historii, které měnily svět. Stal se více než jen běžným doplňkem. iPhone je skutečně základní součást našeho každodenního života,“ uvedl Tim Cook při té příležitosti. V průběhu následujících let prodeje iPhonů kolísaly, v poslední době to ale vypadá, že se Applu podařilo opět situaci stabilizovat.

Vzhledem k tomu, že očekávané dvě miliardy prodaných iPhonů budou tvořeny naprosto všemi modely, by bylo zajímavé zjistit, který model bude v tomto počtu nejpočetněji zastoupen. Podle statistik byly nejpopulárnějšími modely iPhony 6 a 6 Plus – těch se od roku 2014 prodalo dohromady 222 milionů kusů, přičemž iPhone 6 byl o něco úspěšnější než „plusko“ – společnost Apple nicméně konkrétní počty neprozradila. V roce 2018 Tim Cook prohlásil, že je Apple na nejlepší cestě ke dvěma miliardám prodaných iOS zařízení, v té době měl ale na mysli nejen iPhony, ale i iPady. Dosažení dvou miliard prodaných iPhonů ale každopádně již není tak daleko, a bude zajímavé sledovat, jak rychle se Applu podaří tuto hranici pokořit.