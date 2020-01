AlzaExpres vyráží za zákazníky do regionů, pomůže jim s DVB-T2

Tisková zpráva: Přepravní služba AlzaExpres se nově rozšiřuje do dalších lokalit pro závoz nadrozměrného zboží. Aktuálně bude zajíždět i do regionů, kde právě dochází k přechodu na nový vysílací standard DVB-T2. Firma tak reaguje na zvýšenou poptávku po doručení a instalaci televizorů. Jen v Praze a Středočeském kraji, kde vypínání signálu začalo, rostly v závěru roku prodeje televizorů o 83 % (YtY). Alza navíc zákazníkům nově zakoupené přístroje přiveze už do druhého dne za zvýhodněnou cenu 349 Kč.

První zákazníci, kteří mohou specializované závozy využívat, jsou z Královehradeckého kraje, kde vypínání signálu DVB-T začalo 7. ledna. Pro doručení nejen TV s velkou úhlopříčkou, ale i XXL spotřebičů (pračky, lednice…) firma prozatím alokovala 3 vozy ze své flotily. Kapacitu však bude operativně navyšovat dle zájmu.

„K dalšímu rozšíření naší dopravy i mimo zavedené regiony nás inspiroval obrovský zájem zákazníků o koupi nového televizoru v souvislosti s přechodem na nový vysílací standard. Jen za Q4, kdy vypínání signálu v Čechách začalo, rostly na Alze prodeje televizorů o 83 %. Ještě více se však zvýšila poptávka po doručení a instalaci velkých TV v místě bydliště – až o 160 %. Podobný zájem jako v první vlně očekáváme i v dalších částech země podle toho, jak se bude blížit termín vypínání dosavadního signálu,“ říká Tomáš Anděl, strategický ředitel provozu Alza.cz. Dalšími lokalitami s posíleným provozem AlzaExpresu tak bude podle něj Ústecký a Plzeňský kraj.

V tomto režimu bude e-shop schopen doručovat zboží již do druhého dne od objednání, a to za zvýhodněnou cenu 349 Kč. Ta bude zahrnovat nejen doručení televizoru či spotřebiče, ale i výnos do patra a odvoz obalového materiálu (v případě zájmu). Novou dopravu si mohou zákazníci snadno zvolit při objednávce v košíku e-hopu.

Specializované závozy budou pokračovat až do ukončení přechodu na DVB-T2 v několika vlnách: