Apple v Římě brzy otevře další Apple Store

Pokud rádi trávíte své dovolené v Itálii a jednou z vašich zastávek bývá i Řím, máme pro vás nový tip, co v něm navštívit. Apple totiž ústy své šéfky pro maloobchodní sít oznámil, že již v průběhu jara se chystá v tomto překrásném historickém městě otevřít svůj další Apple Store.

Nový jablečný obchod bude ležet v samém srdci města na historické ulici Via del Corso. Historie budovy, kterou si Apple pro svůj obchod vybral, sahá do 70. let 19. století, díky čemuž v ní naleznete nezaměnitelnou architekturu. Potěšující je navíc i to, že je umístěna v docházkové vzdálenosti od největších turistických lákadel Říma jako je třeba fontána di Trevi či Pantheon. Lokalita je výhrou i pro samotný Apple, jelikož všechny tři jeho nynější římské Apple Story leží mimo centrum města, což se odráží i na jejich vytíženosti.

Dlouhodobý cíl Applu

O budovu na Via del Corso usiloval Apple už od roku 2013, kdy se měl spojit s příslušnými úřady a o vytvoření obchodu na tomto místě jednat. Vyjednávání však bohužel nepadla dlouhé roky na úrodnou půdu a mnozí jablíčkáři začali pomalu ztrácet naději. Ta se však po odchodu věhlasné kavárny Caffè Aragno z budovy opět objevila, aby ji následně mohl Apple spolu s architekty z Foster + Partners přetavit v realitu.

Itálie se dá s trochou nadsázky označit za zemi Apple Storům zaslíbenou. Vždyť kromě Říma naleznete jeho obchody i v dalších městech v čele s Milánem, ve kterém otevřel v roce 2018 dokonce jeden z nejkrásnějších jablečných obchodů světa. Jedná se konkrétně o Apple Piazza Liberty a jak to v něm vypadá se můžete detailně podívat v našem starším článku.