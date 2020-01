Apple čeká oslava 40 let podnikání v Irsku

Šéf Applu Tim Cook by se měl tento měsíc střetnout s premiérem Irska Leo Varadkarem díky oslavám zajímavého milníku. Apple totiž letos oslaví již 40 let podnikání v Irsku, za což mu hodlá země ústy premiéra vyjádřit dík. Kromě toho, že Apple v Irsku vlastní několik kancelářských budov a sídlí zde i centrála AppleCare, vyrábí zde kalifornský gigant i iMacy. V rozmezí 80. let 20. století, až po rok 2000, se v Irsku vyráběla většina Maců.

Poděkování Irska Applu za jeho podnikání v zemi má však pro mnohé trpkou pachuť. Apple totiž využívá různých výhod a především úlev na daních, které mu země poskytuje. V minulosti byla tato „spolupráce“ kritizována a dokonce prověřena Evropskou unií, která Apple pověřila doplacení daní ve výši 13 miliard euro. Jak Apple, tak Irsko se nicméně proti tomuto verdiktu odvolávají a věří, že se jej podaří v budoucnu zcela zvrátit. Celý spor je nicméně během na dlouhou trať a je jasné, že hned tak neskončí. Vždyť od prohlášení Evropské komise, že daňový režim Applu v Irsku je nezákonný, uplynuly už téměř celé 4 roky. Za tu dobu vrátil Apple Irsku jen zlomek toho, co mu bylo nařízeno.

Dá se předpokládat, že pokud nebudou oslavy ze strany Irska kvůli politickým neshodám právě kvůli daním zrušeny, šéf Applu se jich milerád zúčastní. Obecně totiž platí, že pozvání na akce, které by mohly Applu zajistit lepší postavení v hostitelských zemích Cook neodmítá. Vzpomeňme třeba na návštěvy Číny či Japonska, které stihl Cook vykonat v loňském roce.