7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (9. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže vás častokrát otravují reklamy na YouTube a rádi byste se jich určitým způsobem zbavili, možná byste mohli ocenit aplikaci Tube Browser – Adblocker. S pomocí tohoto YouTube prohlížeče se efektivně zbavíte všech reklam, avšak je nutno podotknout, že tímto způsobem nepodpoříte samotné tvůrce videí.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

V tahové RPG hře Devil Shard budete hrát za svého vlastního hrdinu, jehož úkolem je zastavit právě probíhající válku. Ta byla zaviněna samotným císařem, avšak postupným hraním odhalíte pravdu a takzvané větší zlo, které za vších stojí. Jelikož hra obsahuje prvky RPG, budete ze začátku skutečně slabí, avšak postupně získáte lepší výstroj a daleko větší moc.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Chcete se začít věnovat fitness a pečovat o své tělo zdravou formou, ale nevíte jak na to? S tímto problémem vám dokáže pomoci aplikace PK Fitness: Classic Workouts, díky které si můžete vést přehledné statistiky o vašem aktuálním postupu. Appka vám pomůže zaznamenávat vaše aktivity, díky čemuž nad sebou získáte lepší přehled a budete případně vědět, kde děláte chyby. Aplikace je navíc kompatibilní s Apple Watch.

Původní cena: 199 Kč (Zdarma)

Pokud byste se rádi naučili programovat, rozhodně byste se měli podívat na aplikaci Programming master. Tato aplikace vás totiž dokáže naučit základy samotného programování, a to hned v několika dnes nejpopulárnějších jazycích. Mezi ty se řadí Java, PHP, C++, HTML, Ruby, Python a Go.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Plánování a management produktu či služby ve společnosti se řadí mezi vskutku obtížné úkoly, které vyžadují zkušeného člověka. Ani ten však není neomylný a může mnohdy na něco zapomenout. S tím však dokáže pomoci aplikace QuickPlan – Project Gantt Plan, která kreslí takzvané Gantt grafy, díky kterým máte nad celým projektem perfektní přehled.

Původní cena: 249 Kč (229 Kč)

Jak již samotný název prozrazuje, aplikace PhotoTangler Collage Maker slouží pro tvorbu jednoduchých koláží. Ty můžete tvořit rovnou z vašich snímků,na které můžete následně nějaký speciální efekt. Hlavní dominantou této aplikace je její jednoduchost. Zatímco u konkurenčních programů vám zabere nějaký čas, než se s nimi naučíte správně pracovat, zde vás appka sama ke všemu navede a vy si s ničím nebudete muset lámat hlavu.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi vášnivé nadšence pro hru Terraria, nebo byste se o ní zkrátka chtěli něco přiučit, aplikace Pocket Wiki for Terraria. je pro vás tedy přímo stvořená. Tato appka je totiž jakousi učebnicí k této hře a může vám poskytnout spoustu cenných rad a triků, které vám celkový postup hrou značně usnadní.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)