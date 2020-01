Apple se pochlubil prvním trailerem nového seriálu Mythic Quest z TV+

Jablečná streamovací platforma Apple TV+ neustále roste, a to jak z hlediska předplatitelů, tak obsahu. Zatím se sice nemůže rovnat gigantům jako je Netflix, Hulu nebo HBO, ale svými originálními a netradičními snímky zaujala miliony fanoušků i kritiků po celém světě. Naštěstí Apple zdaleka nekončí a pro službu chystá další plejádu nových seriálů, mezi něž se řadí i nejnovější počin Mythic Quest: Raven’s Banquet, který se na AppleTV+ podívá 7. února.

Se vstupem do nového roku se Apple zaměřil na další obsah pro svou streamovací platformu, která se sice může pochlubit zajímavými seriály, avšak zatím by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Naštěstí se tuto skutečnost společnost snaží změnit a kromě nedávné exkluzivní dohody s produkčním studiem Eden Productions, vlastněným bývalým ředitelem HBO, přispěchal Apple také s prvním trailerem na nejnovější seriál. Ten ponese název Mythic Quest: Raven’s Banquet a bude sledovat osudy herních vývojářů, kteří se potýkají s každodenními radostmi i strastmi. Za počinem navíc stojí taková zvučná jména jako je Rob McElhenney, známý díky komediální sérii It’s Always Sunny in Philadelphia, nebo Charlie Day. Zatímco McElhenney si střihne roli výkonného ředitele společnosti, Charlie Day hodlá zůstat spíše za oponou a věnovat se kreativní práci.

Uvidíme, zda si nakonec seriál vydobude srdce fanoušků. Obsazení však napovídá, že se mám rozhodně na co těšit a už jen zasazení je nanejvýš originální. Konec konců, role byly přisouzeny takovým hvězdám jako je například F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch nebo Jessie Ennis. Zatím se máme podle producentů a Applu dočkat 9 půlhodinových epizod, avšak pokud bude mít seriál úspěch, jistě bude brzy následovat i druhá série. Nebudeme vás dále napínat a rovnou vás odkážeme na trailer, který vás na seriál navnadí. Už jen podle ukázky to vypadá, že opět půjde o svérázné a unikátní dílo.