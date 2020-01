Apple chystá evoluci podsvícení u klávesnic Maců

Ač by se mohlo zdát, že si dal Apple s registrací patentů na chvíli pauzu, je tomu právě naopak. Do nového roku společnost vykročila s čerstvou zásobou nových technologií, které může v dohledné budoucnosti nasadit do ostrého provozu. Jednou z nich je i podsvícená klávesnice, která by se však lišila od ostatních modelů, běžně dostupných na trhu. V reálném čase by poskytovala uživateli odezvu a dynamické podsvícení by aktivně reagovalo na prováděné akce.

Možná si říkáte, že podsvícených klávesnic je na trhu více než dost, avšak kalifornský gigant celý koncept opět vzal z poněkud jiného konce. Místo běžné iluminace chce totiž nabídnout dynamickou světelnou show, kterou si bude moci uživatel přizpůsobit. V podstatě tedy půjde nastavit barva a odstín pro každou klávesu zvlášť, nikoliv pouze pro celek jako takový. Díky tomuto způsobu podsvícení by uživatel získával průběžně zpětnou vazbu a mohl se lépe a rychleji orientovat. Klávesnice by tak obsahovala více zdrojů světla, které by se aktivovaly podle na toho, jaká klávesa byla stisknuta. Provedení a samotný koncept by se nicméně příliš nelišil od stávající metody využití. Zdroj světla by se standardně nacházel pod vstupním zařízením a jednoduše by plochu prosvěcoval. Jako ideální možnost by se nabízelo využití technologie mikro-LED, které jsou energeticky úsporné a nabízí o poznání širší paletu barev. Důležité je také zmínit, že se technologie nevztahuje pouze na mechanickou část, ale také na dotykové displej, touchpad nebo dokonce tlačítka myši. Dočkat bychom se jí tedy v určité formě mohli třeba u Magic Mouse 2 či u Magic Trackpadu.

Uvidíme, zda se Apple nakonec rozhodne patent využít a zrealizovat. V každém případě se jedná o nanejvýš netradiční koncept, který má rozhodně navrch oproti konkurenci – tedy alespoň takto na papíře. Zda by jí drtil i v běžném světě je otázkou, na kterou bychom dostali odpověď jedině realizací.