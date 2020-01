7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (8. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Napadlo vás někdy, že byste se začali věnovat studiu španělského jazyka, ale nevíte, kde byste měli začít? Pokud se s touto otázkou ztotožňujete, možná by vám mohla přijít vhod aplikace Spanish FlashCards. Tato appka vás totiž naučí základy jazyka, více než 3800 slovíček, které jsou navíc doplněny o kvalitní audionahrávky, díky čemuž vám značně pomohou se samotnou fonetikou.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Spanish FlashCards 1 Aplikace se slevou - Spanish FlashCards 2 Aplikace se slevou - Spanish FlashCards 3 Aplikace se slevou - Spanish FlashCards 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Spanish FlashCards 5 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějakého spolehlivého klienta, který by dokázal nepřetržitě sledovat RSS a Atom vlákna, rozhodně by vám neměla utéct dnešní nabídka na Feed Notifier. S pomocí této appky vám totiž mohou chodit zajímavé zprávy přímo do notifikačního centra vašeho Macu, díky čemuž si udržíte perfektní přehled nad aktuálním dění.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Feed Notifier 1 Aplikace se slevou - Feed Notifier 2 Vstoupit do galerie

Jestliže máte problémy s dodržováním termínů a častokrát se doslova ztrácíte v čase, měli byste se přinejmenším podívat na apliakci CountdownBar – days counter. Do této aplikace si zadáte jednotlivé nadcházející události a následně se můžete přímo v horním menu baru podívat, za kolik dnů k nim má dojít.

Původní cena: 149 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - CountdownBar - days counter 1 Aplikace se slevou - CountdownBar - days counter 2 Aplikace se slevou - CountdownBar - days counter 3 Vstoupit do galerie

Aplikace Network Security Scanner – NSS dokáže monitorovat a analyzovat aktivity, které se odehrávají mezi sítí a vaším jablečným počítačem. Na základě posbíraných dat dokáže přijít na potencionální hrozby, které může včas zablokovat. Díky tomuto programu můžete zlepšit bezpečnost vašeho zařízení a mít tak daleko lepší přehled nad tím, co váš Mac přijímá či odesílá.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Network Security Scanner - NSS 1 Aplikace se slevou - Network Security Scanner - NSS 3 Aplikace se slevou - Network Security Scanner - NSS 2 Vstoupit do galerie

Kdo by neznal populární dvojici Asterix a Obelix. Ve dobrodružné akční hře Asterix & Obelix XXL 2 budete prozkoumávat různé oblasti spolu s touto dvojicí, kterou na těchto výpravách navíc obohatí pes Idefix. Ve hře se tak budete moci utkat s Římany, přičemž budete disponovat magickým lektvarem, který vám boj usnadní.

Původní cena: 29,99 € (9,89 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Asterix & Obelix XXL 2 1-min Aplikace se slevou - Asterix & Obelix XXL 2 2-min Aplikace se slevou - Asterix & Obelix XXL 2 3-min Aplikace se slevou - Asterix & Obelix XXL 2 4-min +2 Fotek Aplikace se slevou - Asterix & Obelix XXL 2 5-min Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějakou nenáročnou, avšak přesto zábavnou hru, možná by herní titul Hero of the Kingdom III stál minimálně za vyzkoušení. V této hře budete muset putovat skrze čtyři údolí, která vám prozradí, jak zachránit vaše království před starobylým zlem. Vy se přitom budete nacházet v roli obyčejného lovce, kterému však osud přichystal vskutku dobrodružný život.

Původní cena: 9,99 € (2,49 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Hero of the Kingdom III 1 Aplikace se slevou - Hero of the Kingdom III 2 Aplikace se slevou - Hero of the Kingdom III 3 Aplikace se slevou - Hero of the Kingdom III 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Hero of the Kingdom III 5 Vstoupit do galerie

Pokud vám z nějakého důvodu pro prohlížení souborů nevystačuje nativní program Finder, rozhodně se zkuste podívat na aplikaci AlphaCommander – File Manager. Někteří z vás si mohou pamatovat na aplikaci TotalCommander, která značně usnadnila práci se soubory. AlphaCommander – File Manager totiž funguje téměř stejně a můžete díky ní přehledně projíždět dvě složky najednou.

Původní cena: 379 Kč (329 Kč)