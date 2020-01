Konec Windows 7 klepe na dveře

Pokud jste stále příznivci operačního systému Windows 7, zřejmě již odpočítáváte poslední dny do začátku jeho oficiálního usmrcení. Už v úterý 14. ledna totiž Microsoft odstřihne tomuto operačnímu systému veškerou softwarovou podporu, což jinými slovy znamená, že pokud se v něm v budoucnu objeví jakékoliv chyby – a to i bezpečnostní -, nebudou softwarově opraveny. Jeho uživatelé by proto měli preventivně přejít na novější verze.

Jelikož byl Windows 7 vydán už vy říjnu 2009, rozhodně se jej nemusíme bát označit za starý. I přes svůj věk je však mezi uživateli stále poměrně oblíbený. Velké popularitě se těší zejména v Africe a Asii, díky čemuž by jej mělo v dnešní době využívat podle dostupných informací stále několik milionů lidí a to i přesto, že od roku 2015 byl Windows 7 svým způsobem upozaděn, jelikož mu skončila mainstreamová podpora, která zjednodušeně řečeno zaručuje možnost dalšího vylepšování funkčnosti či designu. Toho se sice Microsoft nakonec díky zavedení extended podpory (tedy rozšíření hlavní podpory) nezřekl a Windows 7 s určitými omezeními vylepšoval i nadále, avšak většinu svých sil soustředit do vývoje systémů novějších. Definitivní tečku za Windows 7 má pak naplánovanou právě na příští úterý 14. ledna, kdy ukončí i extended podporu.

Jak již bylo zmíněno výše, ukončení podpory s sebou přináší “jen” konec chození aktualizací. Rozhodně se tedy nemusíte obávat toho, že by váš počítač s Windows 7 přestal v tento den fungovat. Bezpečnostní experti se nicméně shodují na tom, že využívat počítač s operačním systémem bez softwarové podpory představuje značné bezpečnostní riziko a kvůli bezpečnosti svých dat by se tomu měli uživatelé vyvarovat a raději přejít na novější verzi operačního systému Windows. Kolik “windowsáků” zvyklých na Windows 7 si však vezme tyto rady k srdci a po 14. lednu se se “sedmičkami” rozloučí je však ve hvězdách.