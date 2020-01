Díky této aplikaci si můžete zkontrolovat stav baterie vašeho iPhonu z Apple Watch

Je to svým způsobem paradox. Zatímco stav baterie AirPods si na Apple Watch vcelku jednoduše zobrazíte přes ovládací centrum po jejich připojení k hodinkám, v případě iPhonu, který je s hodinkami propojený de facto neustále, máte smůlu – tedy alespoň co se nativní cesty kontroly baterie týče. V současnosti totiž neexistuje žádná možnost, jak si jednoduše stav baterie vašeho iPhonu zkontrolovat přes Apple Watch pomocí řešení přímo od Applu. Naštěstí však existují aplikace, které ho vaše chytré hodinky naučí.

Fotogalerie Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Vstoupit do galerie

Přiznám se, že nemožnost kontroly stavu baterie iPhonu na Apple Watch podobně jako třeba AirPods je jednou z věcí, kterou tak úplně nechápu. Nejednalo by se totiž v žádném případě o nic, s čím by se Apple nemohl popasovat . Odpověď na otázku, proč něco takového hodinky nenaučil, je však stejně nejasná jako například odpověď na to, proč stále čekáme na nativní aplikaci pro analýzu spánku, možnost stahovat ciferníky od non-Apple vývojářů či přidání notifikace na odpojení spárovaného telefonu od Apple Watch. Zaobírat se jí tedy ve výsledku nemá smysl. Co však smysl má, je vyzkoušet aplikaci BatteryPhone, která vám kontrolu stavu baterie iPhonu na vašich Apple Watch umožní.

V hlavní roli jednoduchost

Princip aplikace je naprosto jednoduchý. Po stažení z iOS App Storu a její následné instalaci na Apple Watch vám totiž začne okamžitě na hodinkách ukazovat stav baterie iPhonu a dokonce i to, zda je připojen k nabíječce či nikoliv. Osobně velmi oceňuji i to, že má watchOS verze aplikace i vlastní komplikaci umístitelnou do ciferníku, která nefunguje jen jako “proklik”, ale jako ukazatel stavu baterií jak iPhonu, tak Apple Watch. Pokud jste tedy stejně jako já zvyklí mít na ciferníku stav baterie, můžete jej jednoduše nahradit právě touto komplikací, která posune tento prvek na novou úroveň a to při zachování hezkého grafického kabátku. Jasně, vměstnání ukazatele baterie iPhonu a Apple Watch si vyžádalo určitých kompromisů především ve formě velikosti procent baterie, avšak jak v případě Apple Watch 42 mm, tak 44 mm není s čitelností problém. U menších modelů jsem neměl bohužel možnost komplikaci otestovat, nicméně nemyslím si, že bychom se zde dostali do jakýchkoliv větších potíží.

Některým z vás se budou zajisté hodit i možnosti nastavení notifikací na vybitou (či vybíjející se) baterii v případě, že její procenta klesnou pod vámi nastavené hodnoty. Notifikace vám v takovém případě dojde jak na Apple Watch, tak se objeví i na displeji iPhonu a vy si tak můžete být jisti tím, že jí v žádném případě “nezazdíte”. Nastavit pak lze i notifikace upozorňující na dobití jednoho či druhého zařízení. To vše přitom zcela zdarma a kompatibilní se všemi iZařízeními s iOS 11.0 a vyšším softwarem, potažmo watchOS 4.0 a vyšším softwarem.