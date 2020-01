Bluetooth SIG představil nový standard pro vysoce kvalitní a úsporný přenos audia

Nezisková organizace Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) starající se o technologii Bluetooth, která je používána v téměř všech chytrých zařízeních, se na letošním veletrhu CES rozpovídala o novém standardu pro bezdrátové audio. To dostalo název LE Audio a nabízí lepší kvalitu přehrávání hudby, přidá podporu sdílení audia, a také podporu pro naslouchátka. Konkrétně LE Audio nabídne vysoce kvalitní, ale zároveň energeticky úsporný kodek, jenž dokáže i ze skladeb s nízkým bitrate vytáhnout naprosté maximum. Díky LE Audio by se na trhu měly objevit produkty, které nabídnou větší výdrž baterie. Bezdrátová sluchátka tedy budou moci využít ještě menších baterií při zachování stejné výdrže při použití kodeku, anebo se se zachováním velikosti akumulátorů výdrž baterie ještě prodlouží.

Společně s podporou sdílení audia bude LE Audio schopné přenášet zvuk do vícero zařízení najednou. V jednu chvíli tedy budete schopni přehrávat totožnou a synchronizovanou hudbu jak na počítači, tak třeba na chytrém telefonu, televizi, či ve sluchátkách. Díky tomu bude také jednodušší se mezi vícero zařízeními přesouvat. Kromě toho nabízí LE Audio podporu pro naslouchátka, čímž zpřístupní technologii Bluetooth pro jejich vývoj. Mezi další funkce patří také Broadcast Audio, s jejíž pomocí dokáže LE Audio streamovat jeden nabo více zvukových toků na neomezený počet zařízení. Perfektně se funkce pro sdílení audia vysvětlují například na školním výletu – společně s LE Audio bude stačit, aby jediný člověk začal přehrávat audio a ostatní účastníci se na tento tok budou jednoduše schopni „napojit“. Zároveň by se tato výhoda dala využít u různých památkek či místech s určitou atmosférou, kde by lidem mohly být s pomocí LE Audio a bezdrátových sluchátek pouštěny informace, anebo tematická hudba.

Společnost Apple, která je členem Bluetooth SIG, už u svých sluchátek AirPods Pro a Powerbeats Pro možnost pro sdílení audia aktivovala – jedná se však o přidanou hodnotu operačního systému a navíc k tomu není možné audio sdílet na neomezený počet zařízení. LE Audio tuto možnost sdílení zvuku přinese na všechna zařízení, která budou LE Audio podporovat. Prozatím se však jedná o představení celé technologie a dalších specifikací bychom se měli dočkat až v druhé polovině roku 2020. K nasazení LE Audio do prvních zařízení může tedy dojít klidně až za dva roky.