Apple Watch pomohly policii díky senzoru srdečního tepu usvědčily lháře

Michiganská policie, konkrétně z regionu West Bloomfield, zadržela 26letého Seana Samitta. Ten policii 15. prosince nahlásil útok na jeho osobu, kdy jej měl někdo pobodat před Temple Kol Ami, a to z antisemitských důvodů. Sean po údajném útoku sám sebe přepravil do nemocnice Henry Ford, kde mu byla bodná rána ošetřena. Ihned poté, co se Sean Samitt z této situace vzpamatoval, tak vypovídal, že jej pobodal muž, který před synagogou pokřikoval antisemitská hesla. Policii se však tohle vypovídání nezdálo, a tak se do celého případu rozhodla ponořit o něco více.

Policie se tedy při vyšetřování rozhodla podívat na kamerové záznamy z místa činu. K překvapení bylo zjištěno, že se Sean Samitt bodnul sám. K tomuto činu se nakonec doznal, avšak uvedl, že tak učinil po ztrátě vědomí při mytí nádobí. Uvedl, že lhal kvůli obtěžování a šikaně v jeho práci, avšak tohle mu policie jednoduše nevěřila. Michiganská policie si poté vzala do hledáčku Seanovy Apple Watch, společně s iPhonem. Při zkoumání srdečního tepu bylo zjištěno, že se dotyčnému při samotném bodnutí tep nikterak nezvýšil, pouze před ním. Zároveň se podařilo díky zdravotním údajům zjistit, že Samitt rozhodně neomdlel. Obviněný Sean Samitt se po naléhání přiznal i k tomuto činu.

„Nůž jsem do sebe bodl a nebyl jsem si jistý, jak hluboko je. Poté jsem jej asi zabodl ještě o něco více,“ uvedl Sean Samitt. K tomuto motivu jej podle všeho vedlo to, že chtěl odstoupit od pracovního poměru s Temple Kol Ami a tohle byla jediná možnost. Samitt byl z práce propuštěn hned na další den po útoku, tedy 16. prosince. Policí byl oficiálně zatknut 20. prosince a ten samý den byl předvolán před soud. Obviněn byl z křivého vypovídání a za mřížemi se může Sean Samitt ocitnout na celé čtyři roky. Prozatím však není verdikt jasný – ten bude vznesen až 14. ledna po dodatečném slyšení.