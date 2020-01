Šéf Applu vydělal v loňském roce každý den 728 tisíc korun

Stát v čele jedné z nejhodnotnějších společností světa se rozhodně finančně vyplatí. Vyplývá to alespoň z dokumentů předložených na konci minulého týdne americkým úřadům, které odhalily platy předních představitelů Applu za uplynulý rok. Šéf Applu si například přišel na více než 11 milionů dolarů, přičemž do této částky nejsou započítány žádné akcie.

Cook si na svůj plat rozhodně stěžovat nemůže. Ostatně, na 3 miliony dolarů fixního základu, 7,7 milionů dolarů ve formě bonusů za splnění určitých cílů společnosti a 884 tisíc dolarů jako “jiné náhrady” by si stěžoval zřejmě málokdo. Celkově tedy vydělal na 11 555 466 dolarů. Oproti roku 2018 si však lodivod Applu vcelku citelně pohoršil. Tehdy se mu totiž podařilo vydělat za jediný rok více než 15 milionů dolarů, přičemž na bonusech tehdy dokázal vydělat krásných 12,2 milionů dolarů. Ani do jedné z výše uvedených částek pak není započítáno zhodnocení jeho akcií obdržených Applem, které by je jinak ještě výrazně navýšily.

Pokud bychom tedy loňský Cookuv plat vydělili na jednotlivé dny, znamenalo by to, že každý jeden den vydělal na 31 659 dolarů, což je v přepočtu zhruba 728 tisíc korun. V roce 2018 se pak Cook dostal dokonce denně na 42 965 dolarů, tedy asi 988 tisíc korun. Nutno však podotknout, že všechny vydělané peníze hodlá dle svých slov šéf Applu darovat na dobročinné účely a to postupně až do konce svého života.

Víc než Cook

Na nízké platy si rozhodně nemůže stěžovat ani zbytek užšího vedení Applu. “Základ” většiny z nich se totiž pohybuje kolem 1 milionu dolarů, přičemž v bonusech jim Apple vyplácí další v průměru 2,5 milionu dolarů. Z dokumentů rovněž vyplývá, že mnoho z předních pracovníků Applu dostalo akcie v pohádkové hodnotě atakující ve většině případů 22 milionů dolarů. Poměrně zajímavé je, že na krásné peníze si v loňském roce přišla i dnes již bývalá šéfka maloobchodu Angela Ahrendts, která svůj odchod z Applu oznámila již v únoru minulého roku, aby mu v dubnu dala definitivní sbohem. Apple jí totiž za loňské relativně krátké působení ve firmě vyplatil téměř stejnou částku jako třeba finančnímu řediteli Lucovi Maestrimu.