Od příchodu Internet Exploreru 5 na Mac uběhlo 20 let. Jaké byly jeho začátky?

Ptát se, zda někdo z vás v současné době ještě používá Internet Explorer, by asi bylo poměrně bizarní. Všichni ale jistě víme, co byl tento prohlížeč zač. Internet Explorer byl k dispozici také pro Mac – verzi Internet Exploreru 5 pro Mac představil na konferenci Macworld samotný Steve Jobs. Důležitým členem týmu, který měl v Microsoftu vývoj Internet Exploreru pro Mac, byl Jimmy Grewal, který se nedávno na svém blogu podělil o několik zajímavých detailů z doby vzniku tohoto prohlížeče i o to, jak byla spolupráce s Jobsem nelehká.

Internet Explorer se poprvé ve verzi pro Mac objevil v roce 1996, o dva roky později se již stal součástí operačního systému Mac OS 8. Jimmy Grewal ve svém příspěvku vysvětluje, proč byl Internet Explorer 5 pro Apple i Microsoft tak důležitý. Internet Explorer 5 představoval podle Grewala pro Microsoft především ukázku lukrativnosti platformy Office pro majitele Maců. Apple musel z prohlížeče udělat nedílnou součást každého svého Macu, a IE 5 byl v té době podle Grewala „prvním mainstreamovým internetovým prohlížečem pro jakoukoliv platformu, který správně zobrazoval HTML kompatibilní se standardy“.

Když Steve Jobs poprvé viděl IE 5 na Macu, nebyl příliš nadšený z jeho rozhraní. To mu totiž nápadně připomínalo vzhled připravovaného „Aqua“ vzhledu pro Mac OS X (viz galerii), ten byl ale vyvíjen v naprostém utajení. Nikdo mimo Apple neměl správně mít o chystaném novém rozhraní ani tušení, proto v tomto směru nemohl nic namítnout ani samotný Jobs. Někteří Grewalovi kolegové nicméně tvrdí, že to byl naopak Apple, kdo se pro svůj Aqua vzhled nechal inspirovat rozhraním Internet Exploreru 5. Svůj nesouhlas tehdy Jobs obrátil proti jednomu konkrétnímu prvku prohlížeče – jednalo se o Media Toolbar, funkci, která podporovala přehrávání MP3 na webových stránkách. Jobs Microsoftu nařídil, aby tento prvek z prohlížeče odebral, protože konkuroval jablečnému QuickTimu.

Když měl být Internet Explorer 5 oficiálně představen na konferenci MacWorld v roce 2000, Jobs trval na tom, že se jeho představení zhostí osobně Dnes už asi nikoho nepřekvapí, že ze všech bodů, na kterých se Apple s Microsoftem dohodl, nezazněl z Jobsových úst na konferenci ani jeden. „Obvykle přicházel na pódium některý z vedoucích pracovníků Microsoftu a představil zde jejich produkty. V tomto případě ale Apple trval na tom, že se představení ujme Jobs. Dohodli jsme se na určitých bodech, ale k našemu zděšení z nich Jobs nepředstavil ani jeden,“ vzpomíná Grewal.