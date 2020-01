Blíží se rozvoj chytrých domácností? Apple jede na CES zviditelnit HomeKit

Před Vánoci jsme vás informovali o tom, že se Apple po dlouhých letech opět formálně zúčastní technologického veletrhu CES, který se koná každoročně na začátku ledna v Las Vegas s tím, že se zde zaměří na problematiku ochrany soukromí spotřebitelů. To však není podle Marka Gurmana z Bloombergu v žádném případě jediný účel. Kalifornský gigant se totiž dle jeho zdrojů chystá na CES výrazně propagovat svoji platformu pro chytrou domácnost HomeKit.

S produkty do chytré domácnosti a potažmo HomeKitem má Apple dle dostupných informací z předešlých měsíců skutečně velké plány. Spekuluje se dokonce nad tím, že ve svých dílnách sám ty nejdůležitější smart produkty do domácností vyvíjí a světu je v dohledné době ukáže. Pro úspěch HomeKitu je však nutné, aby s ním bylo kompatibilních co možná nejvíce produktů z dílny jiných výrobců, což se zřejmě právě letos na CES pokusí Apple vyjednat a u již kompatibilních pak tuto funkci co nejvíce zviditelnit. A kde jindy se o něco podobného pokusit, než na místě, kde se očekává představení celé řady nových produktů právě s podporou HomeKitu, která díky Applu nebude upozaděna, jak tomu často bývá.

Jak konkrétně bude Apple “tlačit na HomeKitovou pilu” ukáže až příští týden, kdy bude od úterka do pátku CES probíhat. Dá se předpokládat, že v tomto období vydá Apple minimálně tiskovou zprávu, kterou své fanoušky upozorní na své působení na CES a v ideálním případě skrze ní i nastíní, jakým směrem by se mohl HomeKit ubírat v budoucnu. Pokud tedy patříte mezi milovníky této platformy i vy, příští týden by pro vás mohl být skutečně zajímavý.