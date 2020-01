Komentář: Proč má Apple u uživatelů větší důvěru než jeho konkurence

Žijeme v době plné technologických inovací a vychytávek, které značně usnadňují naše životy. Ještě před pár desítkami let by si lidé ani nepomysleli, že jednoho dne budou například nosit v kapse zařízení, které dokáže zaobstarat komunikaci se světem, zobrazit zprávy o aktuálním dění a spoustu dalšího. Dočkali jsme se navíc toho, že dokonce disponujeme možností volby a nemusíme se tak upínat pouze na jednoho výrobce – jednoduše si mezi nimi můžeme vybrat a sáhnout tak po produktu, který nám nejvíce vyhovuje. Jak si v tomto vede ale takový Apple a jak je možné, že má podle naprosté většiny průzkumů daleko větší důvěru od svých uživatelů než například konkurenční Google či jiné společnosti?

Soukromí uživatele

Pokud chceme znát odpověď na tuto otázku, budeme se muset podívat na samotný způsob prezentování nových jablečných zařízení. Jestliže se totiž podíváme na konkurenci, která se na konferencích při odhalování nových produktů zaobírá především jejich výkonem a hardwarem, zjistíme, že se jedná o diametrálně odlišný způsob, než o který se opírá kalifornský gigant. Apple totiž v poslední letech vsází na úplně jinou hrací kartu, která je pro většinu dnešní populace naprosto klíčová. V dnešní době je totiž pro nás uživatele nejzásadnější naše soukromí. Internet je mocný nástroj, který zjednodušil celou řadu záležitostí a přinesl naprostou revoluci ve zpravodajství, marketingu, obchodu a dalších. Jedno obecné pravidlo ale říká, že co se jednou na internetu objeví, už se z něj těžko bude dostávat pryč.

Marketingová kampaň Applu v Las Vegas:

Přesně tohoto si je Apple více než vědom a při jablečných konferencí můžeme zpozorovat, že se o doménu soukromí ne zrovna poskrovnu opírá. Aby však bylo jasno, i kalifornský gigant při samotných prezentacích zmiňuje výkon nových zařízení, ale na soukromí vsází o poznání více. Samotné soukromí je poté primárně doménou jablečných telefonů, které používáme až na výjimky denně.

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, k obezřetnosti o naše soukromí nás dohnala moderní doba a vymoženosti, které spolu s ní přišly. Dnešní trh například s mobilními telefony ovládá několik značek, které se pyšní nějakou historií. Právě na základě zmiňované historie si sami uživatelé vytvářejí jakousi míru důvěry, která je jedním z rozhodujících faktorů při nákupu nového produktu. Pokud se na celou věc podíváme zcela nezávisle a objektivně, můžeme vidět, že ani jedna z těchto firem není dokonalá. Pravděpodobně každá společnost se v průběhu věků potkala s nějakou nepříjemností, přičemž Apple není samozřejmě výjimkou. V minulosti jsme se totiž několikrát stali svědky toho, že hackeři dokázali získat přístupové údaje k tisícovkám iCloud účtů, ze kterých dokázali vytáhnout například explicitní záběry. Přesně tyto aféry dokáží neuvěřitelně pošpinit celé renomé společnosti a v extrémních případech se postarat i o jejich krach.

U kalifornského giganta však víme, že uživatelské soukromí je pro společnost zcela zásadní – tedy alespoň za tím si stojí jablečný marketingový tým a tvrdí nám to. Pokud bychom chtěli porovnat Apple a Facebook, je nám na první pohled jasné, kdo to se soukromím myslí skutečně vážně. Téměř každému, kdo se alespoň trošku pohybuje ve světě internetu a sleduje aktuální dění, je více než jasné, že Facebook si se soukromím svých uživatelů zrovna dvakrát hlavu neláme. To prokazuje několik úniků hesel a kritika, která se na Zuckerbergovu společnost valí ze všech stran.

Apple se odjakživa snažil vyjít vstříc potřebám uživatelů a přinést jim tak maximální úroveň zabezpečení. To prokazuje například revoluční technologie Face ID, na kterou doposud žádná konkurenční funkce nemá, bezpečný způsob placení skrze Apple Pay, nová funkce přihlašování nazvaná Sign in with Apple, díky které nemusíte s druhou stranou vůbec sdílet váš email a bezpečnostní čip T2, který slouží především pro šifrování vašich dat na novějších jablečných počítačích.

Nakládání s daty

Se zmiňovaným soukromím uživatele úzce souvisí samotné nakládání s uživatelskými daty. V této části se již konečně podíváme na samotné konání Google a zdůrazníme si záležitosti, v kterých se odlišuje od Applu. Do služeb jablečné společnosti se přihlašujeme skrze takzvaný iCloud účet, který o nás může prozradit obrovské množství informací. Jak je však známo, Apple s těmito daty nijak neoperuje a doslova je před okolním světem drží pod zámkem.

Maximální zabezpečení za pomocí biometrické autentizace Face ID:

Všichni nemusí věřit marketingovému týmu, který neustále tvrdí, že uživatelské soukromí je pro jablečnou společnost naprostou prioritou. Na obhajobu cupertinského giganta je však nutno zmínit platební metodu Apple Pay. Tu můžeme totiž využívat například skrze náš iPhone, do kterého si nahrajeme naši platební kartu a její virtuální podobu následně využíváme při placení skrze zabudovaný NFC čip. Při samotném placení se navíc využívá specifických čísel, díky kterým vaše transakce nemohou být nijak spojeny s vámi a Apple navíc na svých serverech nikde neukládá informace o vaší kartě.

Na druhou stranu tady máme Google, který naše osobní data využívá především ve vlastní prospěch. Ten totiž z našich dat, mezi které se řadí osobní informace, navštívené stránky či produkty, následně vytváří jakýsi model, který slouží pro personalizaci monetizovaných reklam. Znáte ten pocit, když si skrze Google vyhledáte například nový telefon a v následujících dnech na něj všude vidíte reklamu? Tak tohle je přesně způsob, kterým se vydal Google – za vidinou zisku byl ochoten trošku ubrat z uživatelského soukromí a přidat tak na míře jakéhosi uspokojení.

Funkce Sign in with Apple, sloužící pro maximální soukromí a iPhone 11 Pro:

Fotogalerie sign_in-with_apple_Fb apple-sign-in-with-apple-fb iPhone 11 Pro 1 iPhone 11 Pro 2 +6 Fotek iPhone 11 Pro 3 iPhone 11 Pro 4 iPhone 11 Pro 5 iPhone 11 Pro 6 iPhone 11 Pro 7 Vstoupit do galerie

Žádný člověk však není stejný a někomu může jednání Googlu připadat daleko výhodnější. Osobně si však dovolím tvrdit, že se dnešní společnost neustále vyvíjí a v poslední době si na zmiňovaném soukromí stále více a více zakládá. Zjednodušeně se tedy dá říci, že lidé věří více Applu z toho důvodu, že pod křídly cupertinské firmy jsou relativně v bezpečí a nemusí se tolik bát o svá osobní data – tedy alespoň podle Applu, který vše takto prezentuje. Na druhou stranu je tady Google, který otevřeně využívá náš osobní profil k personalizaci reklam, díky čemuž si dokáže přijít na nemalé peníze. Jaký je váš názor na celou tuto tématiku? Svěřili byste svůj život raději Applu nebo Googlu?