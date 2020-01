Čím dál více majitelů iPhonů X a XS si stěžuje na jejich baterie

Vlastníte iPhone X či XS a přijde vám, že kapacita jeho baterie klesá podezřele rychle, kvůli čemuž se zhoršuje i celková výdrž telefonu? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. V žádném případě totiž nemáte tento pocit sami. Na různých diskuzních fórech po celém světě v čele s redditem se totiž objevují čím dál častěji vlákna, ve kterých uživatelé poukazují právě na tyto problémy.

Bateriové nešvary iPhonů X a XS se projevují naprosto jednoduše – konkrétně (dle názoru uživatelů) rychle klesající kapacitou baterie a zhoršující se výdrží, která se na nízkou kapacitu baterie přímo váže. Vcelku zajímavé přitom je, že rychlé snižování kapacity hlásí uživatelé jak při využívání bezdrátových nabíječek či rychlonabíječek, které nejsou pro zdraví baterie zrovna ideální, tak i při využívání “pomalých” 5W nabíjecích adaptérů spolu s dodržováním obecně známých zásad, které se mají pro maximalizaci životnosti baterie dodržovat. Ať přispěvatelé nabíjí jakýmkoliv způsobem, kapacity baterie jejich iPhonů se klidně už po jednom roce či roce a pár měsících dostaly téměř na hranici pro doporučenou výměnu (ta je 80 %) a to i při standardním využívání. To potvrdil třeba redditový diskutér ozumado s tím, že zatímco jeho iPhone XS, který si zakoupil hned první den jeho prodejů, má jen 85 % kapacity baterie, jeho předešlý 18 měsíců využívaný iPhone 7 se pyšní 96 %. Rozdíl je tedy skutečně výrazný. Co by za ním mohlo stát je nicméně ve hvězdách.

Poměrně rychle klesající kapacita baterie není pro jablíčkáře rozhodně ničím příjemným, vezmeme-li v úvahu vysokou cenu její výměny. Apple sice poskytuje záruku i na tento problém, avšak ta je uplatnitelná jen v případě, že se kapacita baterie sníží pod 80 % po 500 nabíjecích cyklech, což se stává zřídkakdy. Nutno však podotknout, že (z pohledu uživatele) rychlý pokles kapacity baterie není rozhodně pravidlem a setkat se s ním nemusíte. Určitě tedy nemá smysl panikařit.