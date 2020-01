7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (2. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud byste se chtěli naučit programovat a hledáte nějakou spolehlivou aplikaci, která by vás provedla určitými základy, rozhodně byste se měli podívat na Dailycode-Leetcode-Interview. V této appce narazíte na několik tutoriálů, které jsou přímo určeny pro dnešní nejpopulárnější jazyky, díky kterým se můžete o poznání zlepšit.

Aplikace livetoolkit přijde vhod především všem hudebníkům a zvukařům, které již někdy za dobu jejich kariéry potkala ošemetná situace. Pokud se vám totiž stalo, že jste dorazili na místo koncertu a tamní promotér vám tvrdil, že technika bude již nastavena, ale v závěru tomu tak není, zabere vám čas, než vše správně nastavíte. Přesně v tomto vám aplikace může pomoct a můžete skrze ni provádět ty nejrůznější kalkulace potřebné pro danou techniku.

Ve hře Space Cat Star Hunter se vžijete do role roztomilé kočičky, jejíž úkolem je posbírat co nejvíce hvězd. Doslova se totiž ocitnete na vesmírné misi a rozhodně to nebude procházka růžovou zahradou. Vaše mňoukání totiž může přilákat opravdové kočky, které pro vás mohou být značně nebezpečné.

Pokud byste rádi proměnili váš iPad v jakési edukační centrum, rozhodně byste se měli podívat na aplikaci Learn German FlashCards for iPad. Tato appka vás totiž bude učit němčinu, a to velice efektivní formou. Setkat se tak můžete s různými cvičeními, která jsou všechna doplněna o kvalitní audionahrávky. Aplikace je však kompletně v angličtině.

Ve strategické hře Talisman: Horus Heresy se podíváte trošku do budoucnosti, a to konkrétně do 31. století. Bojovat budete s pomocí zkušených válečníků napříč celou galaxií. Vaším cílem bude porazit vaši nepřátelskou frakci, přičemž si sami můžete vybrat, za koho budete bojovat.

Další aplikaci, která se zabývá učením cizího jazyka, je Wordeaters. Tato appka se konkrétně soustředí na anglicko-ruský a rusko-anglický jazyk a může vás celkově naučit více než tři tisíce slovíček. Samozřejmostí také je, že je slovník doplněn o kvalitní audionahrávky, které vám pomohou se samotnou fonetikou.

Znáte ten pocit, když natočíte video na výšku a při jeho přehrávání na klasickém monitoru či televizi zkrátka nevypadá tak dobře? Přesně s tímto problémem vám dokáže pomoci aplikace Landscape Video Converter, která do samotného videa přidá perfektně vypadající okraje. Ty totiž mají barvu samotného obrazu, což ve výsledku častokrát vypadá vskutku dobře.