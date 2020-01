20 užitečných aplikací pro rok 2020 podle Applu

Začátek nového roku je naprosto ideální chvílí pro různé tipy, triky a rady na věci, které by mohly proplouvání následujících 12 měsíců a potažmo zbytku života zlepšit či chcete-li usnadnit. Se svou troškou do mlýna v tomto směru přispěchal i Apple, který v sekci Dnes ve svém App Storu zveřejnil seznam 20 aplikací pro rok 2020, který by jej dle jeho slov měly pomoci udělat nejlepším ze všech. Co tedy Apple vybral?

Fotogalerie app store 2020 1 app store 2020 2 app store 2020 3 app store 2020 4 Vstoupit do galerie

Fotogalerie 1 second 1 1 second 2 Vstoupit do galerie

Jedná se zjednodušeně řečeno o videodeníček, do kterého si můžete zaznamenávat radosti i strasti každodenních dní a jednoduše je v něm i editovat. Pokud byste si tedy rádi vlastní videodatabázi založili a nechce se vám využívat třeba Instagram, je tato aplikace zajímavou alternativou. Využívat ji ale můžete samozřejmě i jako váš druhý kanál, na kterém naleznete jen svůj soukromý obsah.

Aplikaci Pillow zná zřejmě každý, kdo si chtěl vyzkoušet spánkovou analýzu přes Apple Watch. Jedná se totiž zřejmě o nejoblíbenější a nejpropracovanější aplikaci pro tyto účely, která lze v App Store nalézt. Její prostředí je příjemné, intuitivní a hlavně obsahuje naprosto vše, co byste od podobné aplikace mohli potřebovat. Zkrátka perfektní spánkový manažer, který vám o vaší noci prozradí vše důležité.

Nestačí vám možnosti focení, které nabízí nativní aplikace Fotoaparát? Pak není nic jednoduššího než ji nahradit něčím propracovanějším. Apple pro takové případy doporučuje aplikaci Halide, která nabízí nepřeberné množství různých možností a nastavení, díky kterým si přijde na své i ten nejnáročnější mobilní fotograf.

Wikiloc je navigace, která je jako stvořená zejména pro milovníky přírody, kteří rádi vyráží na procházky, kolo či snad kajak. Aplikace totiž nabízí nepřeberné množství tras právě pro ně, přičemž na výběr má uživatel ještě z více než 70 možností aktivit, podle kterých se trasy přizpůsobují. Tak na co ještě čekáte? Oprašte pohorky, kolo a hurá do přírody. Nynější počasí totiž podobným aktivitám rozhodně nebrání.

Nemáte čas na budování mezilidských vztahů „na přímo“? Pak pro vás má Apple řešení v podobě tipu na aplikaci Bumble. Ta totiž funguje de facto jako seznamka a to nejen partnerská, ale třeba i přátelská či pracovní. Samozřejmostí jsou v ní jak fotky, tak i chaty určené pro komunikaci s vašimi novými objevy. Pokud tedy hledáte nového parťáka do života, hospody či práce, na Bumble byste ho najít mohli.

Nevyhovuje vám nativní aplikace Kalendář? Pak zkuste Timepage, který lze s trochou nadsázky označit za Kalendář na steroidech. Nabízí totiž nepřeberné množství dalších užitečných vychytávek, které organizaci vašeho času při vhodném využití pořádně usnadní. Příjemným bonusem je u této aplikace i hezký grafický kabátek.

Utratit peníze je pro mnohé z nás mnohem jednodušší, než bychom zřejmě chtěli. Pokud máte problém „s udržením koruny“ i vy, dejte na radu Applu a vyzkoušejte aplikaci Buddy. Jedná se o jednoduchého „finančního dozorce“, do kterého si budete poznamenávat všechny vaše příjmy a výdaje, díky čemuž o nich budete mít skvělý přehled. Využití má však aplikace mnohem víc.

Žijeme v neuvěřitelně rychlé době, která na nás neustále vyvíjí tlak a žene nás kupředu. Z tohoto tempa je proto pro mnohé čím dál obtížnější vyskočit a ve volných chvílích jednoduše vypnout. Přesně v tom může ale naštěstí pomoci aplikace Headspace, která je zaměřena na různé meditace a uvolnění, jenž vám pomohou udržet mysl ve zdraví.

Rádi byste se naučili cizí jazyk, ale na kurzy či podobné věci nemáte zkrátka čas? Řešením může být aplikace Výuka jazyků Drops, která vás ráda naučí celou řadu jazyků hravou formou, díky které se stane z učení spíše zábava. Celá aplikace se navíc nese ve velmi hezkém grafickém kabátku.

Je poměrně zajímavé, že mezi 20 užitečných aplikací pro rok 2020 vybral Apple i tuto. Jedná se totiž „jen“ o přehrávač podcastů, který svým způsobem konkuruje nativním Podcastům. Jeho grafické zpracování a uživatelské prostředí působí velmi příjemně a moderně, potěší u něj navíc podpora Dark Modu. Pokud vám tedy z nějakého důvodu nativní Podcasty nevyhovují, zde máte fajn alternativu.

Umět zahrát na hudební nástroj je může hodit vždy. Pokud s tímto tvrzením souhlasíte, ale zároveň doplňujete, že ve vašem věku či kvůli práci už není na učení čas ani chuť, zažeňte chmury a vyzkoušejte aplikaci Yousician. Ta je totiž určena právě na učení na hudební nástroje, kterých zvládá skutečně dost.

Hledáte zajímavou čtečku knih zkombinovanou s „knižním manažerem“, který spravuje veškerou vaší četbu a za úspěchy se vás snaží motivovat bodovým systémem? Pak je aplikace Bookly to pravé ořechové, jelikož právě tyto dvě věci nabízí. Pro náruživé čtenáře e-knih se tedy jedná o povinnou výbavu.

Pěstovat rostliny je někdy kumšt. Ne každý na to má totiž talent a ani ten navíc mnohdy nestačí, jelikož jsou některé rostliny na pěstování skutečně náročné. Pokud si se svou zahrádkou, záhonem či květináčem nevíte rady ani vy, zkuste Applem doporučenou aplikaci Gardenia. Ta obsahuje obrovskou databázi rostlin, ve které naleznete spousty užitečných tipů na jejich pěstování. Zkrátka skvělý pomocník pro každého zahradníka.

Rádi byste přestali kouřit, ale stále tápete nad tím, jak to skutečně dokázat? Pomoci v tom může aplikace Kwit, která se dá popsat jako jakýsi odvykací motivátor, jenž vám mnoha svými daty vysvětlí, proč je právě pro vás kouření špatné. Nechybí v ní třeba detaily o utracených, respektive ušetřených financích, které si budete moci konečně užít i jinak. Možností je však samozřejmě daleko víc.

Start nového roku je již tradičně spojován se starty různých diet či obecně vzato hubnoucích programů, díky kterým se mnozí z nás snaží opět dostat do formy. Pokud máte vizi lepších zítřků v hezčím těle v hlavě i vy, vykročte jí naproti pomocí aplikace Seven. Jedná se o jednoduchého fitness trenéra, který vám dá každý den sedm minut do těla, přičemž vším cvičením vás skvěle provede. Zkrátka hubnutí jako z pohádky.

Hubnout se nemusí jen cvičením. Mnohdy stačí i upravit jídelníček a kila jdou pozvolna dolů, či minimálně stagnují na stejné hodnotě. Pokud byste se rádi vydali touto cestou, určitě se vám bude hodit počítadlo kalorií, které vám dodržování vašich výživových limitů výrazně usnadní a to nejen počítáním kalorií, ale také recepty či cvičebními plány v případě, že byste se přeci jen chtěli kromě diety i hýbat.

Milujete cestování? Pak by neměl dle Applu ve vašem iPhonu chybět cestovatelský průvodce a plánovač Blink Travel, který shromažďuje obrovské množství nejrůznějších informací o velkém množství míst po celém světě. Ty vám tak mohou nejen usnadnit rozhodování, zda má smysl daná lokalita navštívit, ale třeba i vytrhnout v případě, že už na ní jste, trn z paty.

Přijdete si málo produktivní? Zkuste aplikaci Fabulous. Jedná se totiž zjednodušeně řečeno o „motivátora produktivity“, který vám rád mimo jiné pomůže třeba ve vytváření různých nových návyků, jenž vám dokáží usnadnit život či jen určité jeho části. Aplikace má ale i spoustu dalších zajímavých využití a proto rozhodně stojí za vyzkoušení.

Sdílení automobilů je pro mnohé lidi již nyní lákavějším řešením než jeho vlastnění. Pokud byste si chtěli sdílení aut vyzkoušet i vy (například v zahraniční, kde je tato věc mnohem běžnější než zde), mohla by se vám aplikace urbi, která tato auta sdružuje, hodit. Naleznete přes ní totiž přesně vůz dle vašeho gusta spolu s cenami a dalšími detaily, které budou pro jeho využití potřebné.