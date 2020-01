Aplikace, které vám pomohou dodržet všechna novoroční předsevzetí

Rok se s rokem sešel a my tu opět máme začátek ledna a s ním i vlnu novoročních předsevzetí, z nichž řada se jistě bude týkat hubnutí, fitness a zdravějšího životního stylu. Ať už patříte mezi takzvané „ledňáčky“, kteří v únoru už do posilovny nepáchnou a běžecké boty odloží do botníku, nebo jste odhodláni svůj život skutečně od základů změnit a zlepšit, nezapomeňte své iPhony a Apple Watch vybavit aplikacemi, které vám s dodržením novoročních předsevzetí výrazně pomohou.

Endomondo

Endomondo není jen aplikace, ale rozsáhlá a populární platforma se skvělou uživatelskou komunitou. V aplikaci Endomondo můžete sledovat všechny své pohybové aktivity od běhu přes plavání až třeba po bojové sporty, nastavovat cíle, sledovat trasy i osobní statistiky, ale také sdílet své pokroky, tréninky a snažení s přáteli. Komunita je velmi povzbuzující a motivační, a Endomondo je výkonná, užitečná a všestranná aplikace, která se na vaší nové fitness cestě jistě stane skvělým a nepostradatelným parťákem.

Strava

Také Strava patří mezi aplikace, jejichž významnou část tvoří uživatelská komunita. Aplikace dokáže nejen sledovat a zaznamenávat veškeré vaše pohybové aktivity, ale je vhodná také k plánování a sledování tras, sdílení aktivit, pokroků a úspěchů, stejně jako k překonávání nejrůznějších výzev a zkoušení nových aktivit. Výhodou je verze pro Apple Watch, která funguje naprosto stejně spolehlivě, jako varianta pro iPhone.

MyFitnessPal

Zdravý životní styl není spojený jen s pohybem a cvičením, ale také se stravováním. Aplikace MyFitnessPal vám poskytne komplexní službu nejen na poli stravování, ale zdravého životního stylu jako takového. Nabízí synchronizaci dat z řady jiných zařízení včetně Apple Watch, umožňuje rychlý záznam zkonzumovaných potravin za pomoci naskenování čárového kódu z jejich balení, a umí vám pomoci i se sestavením ideálního jídelníčku.

Streaks

Novoroční předsevzetí nemusí mít nutně jen podobu cvičení nebo zdravého stravování. Aplikace Streaks vám pomůže s plněním každodenních úkolů, ať už je to ranní cvičení, večerní samostudium, pravidelné hraní na hudební nástroj nebo třeba spánek po obědě. Aplikace má intuitivní uživatelské rozhraní a velmi snadné ovládání. Nabízí automatické propojení s aplikací Zdraví ve vašem iPhonu a široké možnosti přizpůsobení vzhledu, nastavení opakování vámi stanovených cílů a mnoho dalšího.

Nike Training Club

Nike Training Club je favoritem řady uživatelů, a není se čemu divit – aplikace skvěle vypadá, je zcela bezplatná a pomůže vám dosáhnout vašeho fitness cíle, ať už je jakýkoliv. Běháte? Věnujete se józe? Chcete zkusit posilování s vlastní vahou? Nike Training nabízí bohatou knihovnu nejrůznějších cvičení s pestrým zaměřením od posilování přes strečink až po kardio, a to pro zkušené uživatele i naprosté začátečníky. Cvičit můžete několik minut, ale třeba také hodinu, sami si můžete zvolit intenzitu cvičení, společnost vám budou dělat zkušení trenéři i známí sportovci. Samozřejmostí je verze pro Apple Watch a propojení s aplikací Zdraví.

Bonus: když to nejde (nebo se nechce)

Co si budeme povídat – dodržet předsevzetí není vždy jednoduché, obzvlášť pokud jste si stanovili příliš náročné fitness cíle. Jsou dny, kdy se vám zkrátka hýbat nechce, nebo to z jakéhokoliv důvodu nejde. Nic se neděje, odpočinek potřebuje každý – a i pro chvíle odpočinku existují vhodné aplikace.

Netflix

Je potřeba vůbec něco dodávat? Odložte běžecké boty, legíny i kettlebell, pohodlně se usaďte na gauči a „Netflix and chill“ – v tom nejnevinnějším smyslu slova, samozřejmě.

Calm.

Relaxace a meditace, potažmo péče o duši a psychiku jako taková, je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Nikdo po vás nechce, abyste dlouhé hodiny seděli v poloze lotosového květu a děsili rodinu monotónním „oooooommmm“. Nasaďte sluchátka, spusťte Calm a chvíli se zkrátka věnujte zdánlivému nicnedělání – výsledky vás příjemně překvapí.

Alto’s Adventure.

Také hry pro iOS mohou být opravdu krásné a relaxační – důkazem je skvěle vypadající Alto’s Adventure. „Nekonečná snowboardová oddyssea“, jak uvádějí sami tvůrci hry, vás provede krásnými krajinami, zlepší vám náladu a zbaví vás stresu a napětí.

