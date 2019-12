Děkujeme za neuvěřitelný rok 2019 a přejeme to nejlepší do roku 2020!

Poslední hodiny, minuty, vteřiny roku 2019 jsou za námi a já mohu opět použít to staré ohrané klišé o tom, že nezbývá nic, než jen rekapitulovat. Od začátku uplynulého roku jsme se snažili udělat si vše tak, aby nás to bavilo. Původně jsem chtěl napsat vše, co se za poslední rok změnilo a dokonce jsem to měl už i napsané. Na druhou stranu mě napadlo, že by bylo celkem smutné, kdybyste si veškerého redesignu, zrychlení, mobilní verze, nálepek a spousty dalších větších nebo menších hloupostí nevšimli sami. Pevně věřím, že vyjmenovávat zde vše, co denně vidíte, je zbytečné. To, že jste si všech změn všimli, se odrazilo na našem skóre.

Víte, já to vždy bral jako hru. Neskutečně realistickou, komplexní a extrémně zábavnou hru. Nikdy v životě jsme netvrdili, že děláme nejlepší magazín – od toho tu jsou jiní. My vždy dělali vše tak, aby nás to bavilo a u toho jsme sbírali skóre v podobě čísel. Nenapadlo by mě, že dokážeme i po devíti letech opět dohrát celý rok s tím, že na jeho konci budeme mít meziroční nárůst. Díky neuvěřitelné práci týmu, jehož mám tu čest být součástí, se to povedlo. Za rok 2019 nám Google Analytics ukazují neuvěřitelných 6 300 000 unikátních uživatelů, 25 500 000 návštěv a téměř 90 000 0000 zobrazených stránek. Meziročně to znamená 9% nárůst uživatelů, 17% nárůst návštěv a 16% nárůst zobrazených stránek.

Za to vše vděčíme jen a pouze vám, našim čtenářům. Jsem si vědom, že nejsme zdaleka dokonalí, ale věřte, že se rok co rok snažíme udělat vše tak, aby vás to bavilo číst. Je nám jasné, že některé články nejsou určené pro odborníky, chápeme, že ne každý má rád reklamu a také rozumíme tomu, že byste občas chtěli číst něco jiného, než jsme zrovna vydali. Chtěl bych vám proto nejen poděkovat za čísla, která máme díky vám, ale také za schovívavost, kterou s námi občas máte. I po všech těch letech a v kontextu milionů lidí, kteří nás čtou jsem stále šťastný, když se v diskusi objeví jména, která si pamatuji z doby, kdy jsem to dělal pro pár lidí.

Letos jsme si mohli díky vašim číslům splnit některé další cíle a věnovat se zvětšování našeho týmu, zlepšování grafiky, programátorské stránky i dalších maličkostí. Měli jsme také možnost si díky vašim názorům uvědomit, co vám nevyhovuje a co je potřeba zlepšit. Ani jeden z následujících 365 dní nezůstane vniveč a každý jeden budeme makat na tom, abyste četli co nejlepší kontent, který je v našich možnostech přinášet. Ještě jednou vám chci moc poděkovat a zároveň také popřát to nejlepší do roku 2020. Věřím, že si v něm splníte všechny vaše sny!